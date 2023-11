Jusupov stroj i dalje melje, Zadrani i dalje nepobijeđeni u domaćem Prvenstvu

Ni košarkaši Dinama nisu uspjeli vodećoj momčadi Favbet Premijer lige nanijeti prvi ovosezonski poraz. Premda su domaćini nekih 30-ak minuta igrali jako dobro, vidjelo se od početka da Zadar raspolaže s više igračke kvalitete koja se na koncu oslikala i u načinu na koji je ova utakmica razriješena (65:78).

Nakon prvih deset minuta gosti su imali "plus 13" (11:24) što je rezultat izrazito lošeg šuta domaćina za dvicu (0-7). Kada je Dinamov trener Josip Sesar aktivirao svoje udarne snage (Mikšić, Novačić, Kraljević) domaćini su se približili na samo četiri koša zaostatka no baš tada im pada koncentracija i gosti sa dva dalekometna šuta (Jambrović, Drežnjak) ponovo odlaze na pristojnu razliku.

Na veliki odmor otišlo se sa zadarskih "plus četiri" (39:43) koji su se istopili početkom drugog poluvremena kada dinamovci koševima Nakića, Mikšića (trica) i Vučića (osvojena lopta) dolaze do 46:45 i svog drugog vodstva (prvo je bilo nakon Vrgočeve trice za 3:0).

U prvih pet minuta nastavka dobro je odigrao Ivan Nakić-Vojnović (šest koševa) pa su dinamovci poveli i s pet koševa razlike (50:45). No, baš u tim trenucima Vučić promašuje jednu a Novačić, najbolji Dinamov šuter, čak dvije otvorene trice i Zadrani se oporavljaju te s tricama Mekića i Žganeca te prodorom Ramljaka stječu vodstvo (55:60).

I u tim trenucima se opet vidjela kvaliteta više gostiju pa tako i u potezu utakmice kojeg su izveli Božić i Žganec odigravši "dupli pas" za 57:62. Nastavilo se tako i dalje, dinamovci bi se približili ali ne bi našli rješenja za novo preuzimanje vodstva. Promašivali su trice ali i tehnički griješili (koraci, dodavanje u aut, istek napada) pa su Zadrani, koji nisu blistali, uspješno odolijevali i mirno utakmicu priveli kraju.

No, bez obzira na bodovni ulov, trener Zadrana Danijel Jusup nije se činio posve zadovoljnim. Očito ga još uvijek žulja poraz u produžetku, na gostovanju kod Igokee, doživljen u petak.

- Izuzetno teška utakmica, dobar protivnik. Mi smo igrali drugu utakmicu u 48 sati i manje i potrošnja je bila izuzetno velika. Zadovoljan sam s pobjedom i s tim da se nitko nije ozlijedio. No, volio bih veći doprinos s klupe. Ako mislimo imati jedan određeni mir, nama fali taj jedan igrač. Pokazalo se to u Laktašima a to se vidjelo i večeras.

U zadarskim redovima, svestranu partiju pružio je Zagrepčanin Karlo Žganec (9 koševa, 6 asista, 5 skokova) koji je stotinjak sekundi prije kraja pogodio tricu za pečatiranje novih bodova (65:73) a najbolji pojedinac, poslovično, bio je Luka Božić (21 koš, 7 skokova, 6 asista) koji je kazao:

- Za nas je ovo bila izuzetno teška utakmica, pogotovo nakon onog poraza u Laktašima jer smo nakon te utakmice i fizički i psihički bili iscrpljeni. Dočekala nas je jako neugodna momčad Dinama no hvala Bogu izvukli smo to do kraja.

S obzirom na to da su se navijači Zadra (Tornado) prilično uspješno nadvikivali s Bad Blue Boysima, Božić je osjetio potrebu da se i njima zahvali:

- Oni nas svako gostovanje dođu podržati i cijela momčad im je zahvalna jer se uvijek čini kao da igramo pred domaćom publikom.

A i igrači domaćina bili su zadovoljni navijanjem jer su, za ovu priliku, Bad Blue Boysi došli u vrlo jakom, i glasnom, sastavu što je istaknuo i Ivan Nakić-Vojnović:

- Drago mi je bilo da je bilo ovoliko publike i da je navijanje bilo onakvo kakvo bih htio da bude u cijeloj Hrvatskoj. Mi smo se dobro borili 35 minuta no onda je uslijedilo nekoliko ishitrenih poteza, nekoliko izgubljenih lopti i više nije bilo snage. Čestitke suigračima na dobroj borbi i ako ćemo ovako igrati možemo očekivati jako dobre stvari ove sezone.

A i Dinamov trener Josip Sesar, inače hrvatski izbornik, ovako je prokomentirao nastup svoje momčadi:

- Šteta što smo u posljednjoj četvrtini, pri malom zaostatku, promašili neke otvorene šuteve. Imali smo neke svoje prilike no Zadar je čvrsto stajao u obrani, nisu nam dozvoljavali lagan prijenos lopte. Konačna razlika je preizražena no mi se okrećemo Ćosićevu kupu i utakmici protiv Šibenke.

U Sesarovu sastavu dvoznamenkasti su bili razigrava Karlo Mikšić (14 koševa), krilo Ivan Novačić (14) i centar Filip Kraljević (12 koševa, 10 skokova. Prvi asistent dinamovaca bio je kapetan Hrvoje Garafolić (6 dodavanja za koš) no on, ovom prilikom, nije imao svoj šuterski dan (1-8) pa je i u tome dio razloga što njegov sastav nije bio još kompetitivniji.

Kod Zadrana, pored Božića, isticali su se već spomenuti centar Žganec ali i kapetan Marko Ramljak (15 koševa, 6 skokova) a solidne dionice imali su i krilo Dario Drežnjak (11 koševa) i razigravač Arijan Lakić (9 koševa).

Poredak na tablici: 1. Zadar 10-0, 2. Split 8-2, 3. Cibona 8-1, 4. Dinamo 7-3, 5. Cedevita Junior 6-4, 6. Dubrovnik 5-5, 7. Šibenka 4-6, 8. Zabok 3-7, 9. Dubrava 3-6, 10. Alkar 2-8, 11. Škrljevo 2-8, 12. Bosco 1-9.