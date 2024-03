Junak vatrenih za VL: 'Jedan klub u HNL-u mi je tiha patnja. Volio bih da odu do kraja i budu prvi'

Riječanin Ivica Ivušić (29), heroj dramatične utakmice protiv Tunisa , javio se u nedjelju Večernjaku iz Kaira. Ivušić je nakon Subašića (Danska u Nižnjem Novgorodu) i Livakovića (Japan u Dohi) postao treći vratar koji je za reprezentaciju u jednoj utakmici obranio tri jedanaesterca. Transfermarkt pak kaže kako je Ivica u seniorskoj karijeri – prije Kaira – obranio samo četiri kaznena udarca, dakle samo jedan manje nego protiv Tunisa. Pitali smo ga: je li ikada prije sudjelovao u raspucavanjima?

Jednom sam i pucao penal

– Imao sam jedno raspucavanje jedanaesteraca u Osijeku, prije pet godina ispali smo u europskom pretkolu od bugarskog CSKA, i tada nisam bio obranio ni jedan jedanaesterac. Jednom sam davno, kao junior milanskog Intera, na turniru u Ujedinjenim Arapskim Emiratima protiv Dinama bio obranio penal u raspucavanju, a onda sam donio nepromišljenu odluku: odlučio sam pucati i Dinamov vratar Mikulić obranio mi je penal. Pa smo izgubili – prisjetio se Ivica Ivušić, 195 centimetara visoki vratar ciparskoga kluba Pafosa.

Kako ste vidjeli izvedbu Hrvatske protiv Tunisa i kakvu će korist ona imati od turnira u Kairu?

– Utakmica je bila dosta teška. Tunižani su stajali u niskom bloku, dobro su se branili, bili su kompaktni, izlazili su nam u kontre, u kojima su bili zaista opasni. Čak su imali dvije izgledne šanse. Mi smo odigrali solidnu utakmicu. Je li to bila dobra provjera za Euro? Pa bit će ih još, nije ovo bila zadnja. Ako možda i nismo bili na našoj najvišoj razini, ne smijemo zanemariti kvalitetu Tunisa. Vjerujem da će Egipat u utorak biti još jači – ističe Ivušić i dodaje:

– Hrvatska uvijek teži biti izvrsna i vjerojatno je naša javnost na to naviknuta. Međutim, ne vidim razloga za neku dramu; pobijedili smo, igrat ćemo u finalu, turnir će ispuniti svoju svrhu.

Izbornik je najavio da nećete braniti u finalu?

– Logično je, neka svi dobiju svoju priliku.

Vratar ste kojega hrvatska javnost najslabije prati budući da branite u ciparskom Pafosu. Kakva je to liga i kakav vi podražaj kao vratar tamo imate?

– Meni je tamo stvarno super! Naši ljudi podcjenjuju tu ligu, zato što je vjerojatno ne prate, nisu je nikada gledali, a ta liga je zaista jako kvalitetna. Ima puno vrhunskih igrača, a podatak da je to liga s najviše stranaca na svijetu dovoljno vam govori o njoj. U mome Pafosu samo su dvojica domaćih igrača, svi ostali su stranci. Igrao sam dugo u Hrvatskoj ligi i mogu reći da je ciparska liga jača. U njoj mi je teže braniti nego u HNL-u. Sada, nakon 52 nastupa za Pafos, mogu to objektivno procijeniti. Vidi se to po rezultatima ciparskih klubova u Europi.

Koliko vaš Pafos ima navijača na domaćim utakmicama?

– Između tri i pet tisuća. Nije to baš puno, ali Pafos nije klub s dugačkom tradicijom, osnovan je tek prije deset godina. No u Pafosu je sve vrhunski posloženo i klub je na jako visokoj razini infrastrukture, logistike... Prezadovoljan sam! Čovjek ne bi očekivao da klub na Cipru može tako sjajno funkcionirati.

Jeste li najbolji golman ciparske lige?

– Iznenadili biste se koliko u njoj ima vrhunskih golmana, koji su branili u odličnim klubovima. Među ostalim, u AEK-u iz Larnake brani bosanskohercegovački reprezentativac Kenan Pirić, slovenski reprezentativac Vid Belec je u Apoelu iz Nikozije... Ne bih sebe stavljao u neke okvire procjena koliko tko vrijedi. Inače, moj vratarski trener u klubu je Silvije Čavlina, skupa smo već četiri godine, još iz Osijeka.

Vaš Pafos trenutačno je petoplasiran, bez šanse za naslov prvaka?

– Sve je otvoreno, još je šest kola do kraja prvenstva, a naš zaostatak za vodećim je sedam bodova. Ništa još nije gotovo.

Nemate puno nastupa za reprezentaciju, samo šest, a većina je bila upečatljivi: onaj u Bratislavi protiv Slovačke (1:0), pa protiv Francuske na St. Denisu (1:0), pa ovaj u Kairu. To znači da u slučaju Livakovićeva izbivanja imamo vrhunsko rješenje za jedinicu?

– Ja sam uvijek tu, za sveti dres sam uvijek spreman, trudim se uvijek biti na svome maksimumu i sigurno mi puno znači kada dobijem priliku braniti za reprezentaciju. Hrvatska ima stvarno vrhunske vratare i vjerujem da izborniku nije problem izabrati.

Velika je borba

Kako gledate na stanje na vrhu hrvatske lige?

– Velika je borba, zanimljivo je. Riječanin sam i, nažalost, nikada nisam branio za prvu momčad Rijeke, to mi je tiha patnja. Volio bih da mi se to ostvari jednoga dana – stati na gol Rijeke. Ipak sam do 14. godine bio u Rijekinoj školi i imam emociju prema tom klubu. I kada je u pitanju borba za naslov prvaka, moje simpatije su na strani Rijeke. Ne mogu sakriti odakle sam niti to trebam skrivati. Nadam se da će Rijeka to uspješno izgurati do kraja – naglasio je Ivica Ivušić.

Na kraju, kakvu utakmicu očekuje protiv Egipta?

– Igrat će se u ljepšoj nogometnoj atmosferi, sigurno će biti više navijača i bit će to drugačiji tip utakmice – teža u svakom slučaju.

