Junak utakmice bio je igrač koji cijeli tjedan nije trenirao

U 16. kolu ABA lige, košarkaši Cibone i po drugi put su ove sezone pobijedili ljubljansku Olimpiju (87:70) i sada mogu lakše disati. Vrlo važne bodovi protiv izravnog suparnika za ostanak u regionalnoj ligi pečatirala je visoka linija vukova. Krilni-centar Damir Markota zabio je 17 koševa, a ljevoruki centar Filip Bundović je za samo 17 i pol minuta zabio 21 koš iznudivši pri tome i sedam prekršaja.

A baš taj momak, koji u reketu djeluje haklerski, gotovo pa cijeli tjedan nije trenirao:

- Imam neke svoje specijale i trudit ću se da ih maksimalno koristi. Inače, bio sam bolestan ovaj tjedan i ovo sam odradio na svježinu, no da nije bilo mojih nesebičnih suigrača ne bih niti ja ovako odigrao. Ova će nam pobjeda samo pojačati ionako dobar timski duh i ako ovako nastavimo bit će još pobjeda - kazao je junak Bundović na kojeg se nadovezao trener Ivan Velić:

- Sve što smo dogovarali to smo i proveli. Jako smo se dobro branili od pick and rolla, ali smo i dobro čuvali 216 cm visokog Begića na niskom postu. Sve elemente obvezne igre smo zadovoljili. Imali smo kontrolu skoka i promjenu ritma. Kad je trebalo ubrzati mi smo to činili, ali smo i usporili kada je trebalo zaigrati pet na pet. Broj skokova (op.p. 44 naprama 31) i broj pogođenih slobodnih bacanja, 17 od 20, govore da smo bili unutra, da smo bili usredotočeni na zadano.

Na koncu smo čak i prelagano dobili u odnosu na ono što smo očekivali, no to proizlazi i iz odlične atmosfere u momčadi. Imamo sada sedam pobjeda, a prošlu sezonu smo cijelu sezonu imali sedam ili osam pobjeda. Imamo još šest kola i pokušat ćemo izboriti što više trijumfa.

Gostujući trener Saša Nikitović nosio se s posve drugačijim spektrom emocija.

- Ovo je naša najlošija utakmica u posljednja dva mjeseca otkako sam ja u klubu. Danas se dogodilo ono čega sam se pribojavao a to je da ćemo platiti ceh igranju na četiri fronta. Moji momci nisu imali energije da u datim trenucima reagiraju kako bi trebali i kako znaju. Jednostavno, cibosi su bili spremniji, imali su bolje akcije, bolja rješenja. Posve su nadigrali, nadskakali i pretrčali.

Kod cibosa, dvoznamenkasti su još bili razigravač Marko Ljubičić (12 koševa, 8 asistencija) i Ivan Novačić (11 koševa), a među boljim pojedinicima u redovima pobijeđenog sastava bila su dvojica Hrvata. Šuter Roko Badžim ubacio je tri trice (11 koševa), a 19-godišnji krilni-centar Luka Šamanić uknjižio je po sedam koševa i skokova te dvije asistencije.