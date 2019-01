Jug CO uvjerljiv protiv Olympiacosa

Vaterpolisti Juga CO zadržali su stopostotni učinak u skupini B Lige prvaka i nakon 7. kola u kojemu su na svom terenu svladali aktualnog prvaka Europe Olympiacos sa 10-6 (2-3, 4-1, 3-0, 1-2), dok je splitski Jadran pružio odličan otpor talijanskom sastavu BPM Sport Menagement u Bustu Arsiziju, ali je na kraju izgubio sa 8-9 (5-3, 1-2, 2-2, 0-2).

Dubrovčani su do pobjede protiv Olympiacosa stigli prvenstveno sjajnom igrom u obrani kada predvođeni vratarom Tonijem Popadićem čak 16 minuta nisu primili gol, od sredine druge do sredine četvrte četvrtine. Gosti iz Pireja su u 12. minuti vodili sa 4-3, a kada su sljedeći put uspjeli zatresti mrežu domaćih u 28. minuti rezultat je bio 9-5.

Hrvoje Benić i Maro Joković su sa po tri gola predvodili Jug CO, dok u Olympiacosu niti jedan igrač nije postigao više od jednog gola.

Jadran je u Bustu Arsiziju vodio većim dijelom utakmice, preko Milardovića i Viskovića su nakon tri minute imali 2-0, a zatim su sve do kraja treće četvrtine imali jedan do dva gola prednosti. Nažalost, posljednji gol splitski sastav postigao je 10 minuta prije kraja, a domaći su u posljednjoj četvrtini golovima Luonga i Damontea stigli do unaprijed upisane pobjede. Damonte je pobjednički gol postigao 1:09 minuta prije kraja.

Ante Visković s tri i Nikola Milardović s dva gola predvodili su Jadran, dok je Stefano Luongo s tri gola bio najefikasniji kod BPM-a.

Ranije u srijedu je Mladost u istoj ovoj skupini izgubila na gostovanju kod mađarskog Szolnokija sa 8-11 (1-4, 3-2, 2-2, 2-3). Mladost je loše odigrala početak i kraj utakmice, nakon 11 minuta gubila je 6-1, da bi dobro odigrala središnji dio dvoboja kada se približila na 7-6, no u posljednjih osam minuta uslijedio je novi pad i uvjerljiv poraz. Miloš Ćuk postigao je tri gola za Mladost, po dva su dodali Cosmin Radu i Lovre Miloš, a jedan Antonio Petković, dok je Szolnoki predvodio Gergo Zalanki s tri pogotka.

U preostalom susretu ove skupine Spandau 04 je u njemačkom okršaju na svom terenu svladao Hannover sa 15-9.

Na polovini natjecanja u skupini B vodi Jug CO s maksimalnim 21 bodom, drugi BPM ima 16. Olympiacos je treći sa 11, Szolnok je četvrti s devet, peta Mladost ima osam, šesti Spandau 04 sedam, a sedmi Jadran i osmi Hannover po tri boda.

Isti ovi parovi bit će na programu i u 8. kolu 5. i 6. veljače samo s izmijenjenim domaćinstvima.