Jug AO doživio neočekivan poraz u Ligi prvaka kod zadnjih Španjolaca

Vaterpolisti dubrovačkog Juga AO u susretu su 10. kola skupine B Lige prvaka pretrpjeli neočekivani 12-15 (4-4, 3-2, 3-3, 2-6) poraz na gostovanju kod posljednjeplasiranog Sabadella. Konstantinos Kakaris s četiri i Loren Fatović s tri gola bili su najefikasniji u sastavu Juga, dok je Francisco Valera s pet pogodaka predvodio Sabadell.

Jug je vrlo loše krenuo u utakmicu i nakon samo tri i pol minute gubio sa 0-3. No, nakon minute odmora koju je pozvao trener Kobešćak igrači hrvatskog prvaka su se sabrali, do kraja prve četvrtine stigli do poravnanja, a zatim tijekom druge i treće četvrtine najčešće bili u minimalnoj prednosti.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Početkom posljednje četvrtine Jug je imao nekoliko napada za odlazak na dva razlike, ali zbog brojnih pogrešaka nije ih i realizirao te za to bio kažnjen. Sabadell je napravio seriju od četiri gola zaredom kojom je osigurao pobjedu.

Jug AO je i dalje četvrti na ljestvici sa 14 bodova te drži posljednje mjesto koje vodi na završni turnir koji će se održati u Beogradu u lipnju, dok je Sabadell sa sedam bodova dostigao OSC Budimpeštu i Marseille.

Vode Novi Beograd i Brescia sa po 25 bodova, treći Ferencvaros ima 18 bodova i utakmicu manje, a najbliži Jugu je Spandau 04 s osam bodova i utakmicom manje.