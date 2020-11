Jeste li spremni? Snima se film o Ibrahimoviću, a evo tko će utjeloviti Zlatanov lik

Igrani film o Zlatanu Ibrahimoviću, najboljem švedskom nogometašu svih vremena, počeo se snimati u listopadu, a gledatelji će ga moći vidjeti u kinima u jesen sljedeće godine, objavili su talijanski mediji.

Iako ima 39 godina Ibrahimović i dalje igra u vrhunskoj formi, te oduševljava u dresu AC Milana. Film se temelji na autobiografiji "Ja sam Zlatan", koju je napisao švedski novinar David Lagercrantz. On je jedan od scenarista filma, a na scenariju je radio i Jakob Beckman, dok je režiser još jedan Šveđanin, Jens Sjogren.

Glavne glumačke role namijenjene su Dominicu Bajraktariju Anderssonu i Granitu Rushitiju. Bajraktari Andersson će utjeloviti Ibru u dobi od 11. do 13. godine, a Granit Rushiti će glumiti švedskog golgetera od njegove 17. do 23. godine, odnosno na početku profesionalne karijere u Malmoeu te kad je prešao u Ajax. U Amsterdamu će biti i dovršeno snimanje filma.

- Ibrahimović je više od nogometaša, on je ikona i čisti vođa. Način na koji on igra i ponaša se na terenu i izvan njega je autentičan i nitko ga ne može imitirati. Ovo je priča o legendi koja je naš suvremenik, igraču koji je najveće posvećenje doživio u Italiji. To je priča koja je stvorena za film - izjavio je producent filma Andrea Occhipinti.