Jedan od najboljih na svijetu na korak do preuzimanja Hrvatske! Ali, u priči postoji jedna caka

Hrvatska će uskoro dobiti novog izbornika muške rukometne reprezentacije. Nakon podbačaja na netom završenom Europskom prvenstvu u Njemačkoj dosadašnji strateg Goran Perkovac razriješen je dužnosti.

Hrvatski rukometni savez morao je već poslati popis onih 35 igrača koji će biti dio akcije u ožujku. Tada će Hrvatska, točnije od 14. do 17. ožujka, ponovno u Njemačkoj (Hannover) hvatati vizu za nastup na Olimpijskim igrama u Parizu. U četiri dana naši će rukometaši odigrati tri utakmice, protiv Austrije, Njemačke i Alžira. Samo dvije prvoplasirane reprezentacije iz skupine moći će igrati na OI.

Već danima traju pregovori našeg rukometnog saveza s kandidatima sa "skraćene" liste. Jedan od glavnih favorita za upražnjeno mjesto je Dagur Sigurdsson. Ovaj je 50-godišnji Nijemac upravo raskinuo zgovor s Japanskim rukometnim savezom.

Sigurdsson je od 2017. bio izbornik Japana s kojim je već ranije izborio nastup na OI u kvoti azijskih reprezentacija. Sada bi mogao isto pokušati s Hrvatskom. Točno je, a već smo to i objavili, Sigurdsson je na pregovorima u Zagrebu gdje u društvu ljudi iz svoje pravne službe čeka rasplet čitave situacije.

No, nije tajna, Sigurdssona želi i Njemačka. Reprezentacija je to koju je također vodio, od 2014. do 2017. godine. S njima je 2016. bio i europski prvak, došao je i do medalje na OI u Riju, bio najbolji trener svijeta. I Nijemci bi rado promijenili izbornika, nisu zadovoljni s aktualnim, također Islanđaninom, Alfredom Gislasonom.

Nije tajna, Sigurdsson je na klupi Japana zarađivao milijun eura godišnje. E sad, je li otkaz ondje dao zbog Hrvatske ili zbog Njemačke, vrijeme će pokazati...