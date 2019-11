Je li Petković dovoljno velik za Barcu? Evo što su nam na to kazali španjolski novinari

Bruno Petković (25) praktički je bio samo sjena kada je igrao u Italiji, a onda ga je Nenad Bjelica u Maksimirskoj 128 odgojio, pustio s lanca i od njega napravio gospodina čovjeka, pravog napadača.

Napadača kojega zbog predstava na travnjaku, što u dresu Dinama, što u dresu hrvatske nogometne reprezentacije, želi sve više europskih velikana.

Bruno Petković nedavno je gostovao u redakciji Večernjeg. Prisjetite se što je rekao

Postigao je pet golova u osam nastupa za Vatrene, od toga četiri u natjecateljskim utakmicama. U 62 utakmice za Dinamo postigao je 21 gol.

Po pisanju španjolskih medija, Barcelona je itekako zagrizla za Dinamov broj 21. Pitali smo zato kolege novinare s Pirenejskog poluotoka što znaju o Petkoviću, ali i vezi s Barçom.

Sličan je Ibrahimoviću

– On je jedan od modernih napadača u Europi, pogotovo zbog dobrog učinka u Ligi prvaka, ali i s Hrvatskom. Veliki je igrač i unatoč svojoj visini prilično je tehnički dobar s loptom u nogama – rekao nam je David Molaño koji piše za AS.

Zbog načina igre neki Brunu uspoređuju sa Zlatanom Ibrahimovićem. Nisu u krivu, smatra David.

– Izuzetno je sličan Ibrahimoviću jer su obojica vrlo visoka s puno kvalitete i akrobacije. Petković je, na primjer, također poznat po lakoći završetka akcija. Unatoč tome Ibrahimović je u svojim godinama bio kontrastiraniji igrač i već je igrao u nekim od najvažnijih klubova u Europi, dok se Petković još uvijek može dokazati u jednom od najvažnijih klubova u Europi.

Tamošnji mediji pišu da je u kvalifikacijskoj utakmici za Euro 2020. između Hrvatske i Slovačke na Rujevici bio i sportski direktor Barcelone Eric Abidal. A nedavno je i na Poljudu pratio utakmicu Hrvatske i Mađarske. Smatraju da vjerojatno prati Petkovića.

– Mislim da je još rano odrediti je li moguće potpisivanje za Barçu jer se tržište zatvorilo prije samo dva mjeseca i vjerojatno nije prioritet za zimsko prijelazno razdoblje. No on je jedno od imena koja u Barceloni vide kao mogućnost da ojačaju svoj napad. To što su ga išli gledati kako igra uživo znači da za njega postoji interes.

No prošle godine otišli su vidjeti Jovića s Eintrachtom na više desetaka utakmica i na kraju ga nisu potpisali pa se mora biti strpljiv s pričom o tom mogućem potpisivanju ugovora za Barcelonu. No, potpiše li, bilo bi to potpisivanje koje bi se savršeno uklapalo u ono što Barceloni treba.

Oni nemaju prirodnu zamjenu za Suáreza kao čistog napadača i mogao bi savršeno preuzeti tu ulogu. To je igrač koji može odlučiti utakmicu. Suárez je veteran i treba ga dozirati sve manje, ali on je nesporni nositelj napada Barcelone – zaključio je Molaño.

Sve je krenulo od intervjua?

Na naslovnoj stranici čuvene stranice Transfermarkt koja se bavi vrijednostima igrača pet je najtraženijih nogometaša, a među njima su baš Petković i Olmo. Igrači su to koji su stasali u HNL-u, ali i koji su ga sada već prerasli. I za jednog i za drugog interesa ima na sve strane.

Vijest o zanimanju Barcelone za Petkovića prokomentirao nam je i Joan Tejedor sa španjolske radiopostaje Cadena SER.

– Kada smo nedavno radili intervju s trenerom Nenadom Bjelicom, pitali smo ga tko od igrača Dinama može potpisati za Barcelonu. On je odgovorio: Olmo. Ali mislim da je i jedan od najzanimljivijih igrača trenutačno u Hrvatskoj Bruno Petković. Po meni je on jedan od najizvanrednijih mladih igrača.

Taj je intervju došao i do hrvatske javnosti i mislim da su se tada počele formirati te vijesti o njegovu odlasku u Barcelonu – pojasnio je svoje stajalište Joan Tejedor.

Ni Alberto Rubio iz Marce nije previše entuzijastičan oko te vijesti.

– Petkovića znam jer je nakon Mandžukića zauzeo mjesto u reprezentaciji, radi dobre rezultate, zabija. No, znam za njega i iz Dinama i Lige prvaka. Mislim da su usporedbe s Ibrahimovićem malo prevelike. Zlatan je ipak legenda, ali Petković mu nalikuje.

Fizički je dobar, lako zabija. Dobro igra, sazrijeva, još je mlad. Iskreno, mislim da je realno da će otići u neki klub van Hrvatske, veliki klub, ali ipak ne tako velik kao Barcelona.