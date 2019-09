Jadran želi u Ligu prvaka preko Hrvata iz Strasbourga

U doigravanju za plasman u Ligu prvaka vaterpolisti splitskog Jadrana večeras u 19 sati ugostit će u prvoj utakmici francuski Strasbourg.

Zanimljivost tog dvoboja je u tome što će se u gostujućoj momčadi naći čak šestorica hrvatskih vaterpolista: Pavo Marković, David Babić, Boris Letica, Nikola Sutić, Marko Bratić i Ivo Begović. A i na klupi je naš stručnjak – Igor Računica.

– Hrvati čine okosnicu te iznimno jake momčadi, nisu slučajno francuski prvaci. No, mislim da mi imamo širu klupu i u tome vidim našu prednost. Prije svega želimo pobjedu, a naravno da će biti dobro bude li ona sa što većom razlikom pogodaka – ističe Jadranov trener Ivan Asić uz poziv navijačima da dođu bodriti Jadran.

I Mladost poziva svoje navijače da je od 18 sati podrže na bazenu uza Savu. Nude im utakmicu prvog kola Regionalne lige sa splitskim Mornarom, ali i predstavljanje svojih prinova: Vrlića, Bukića, Kunca i Amerikanca Bowena.

– Mornar će se u toj utakmici pokušati iskupiti što nije uspio u kvalifikacijama Eurokupa iako je bio domaćin, a na nama je da mu to ne dopustimo. Pretpostavljam da će protiv naših sidraša zaigrati “zonu M”, ali spremni smo na to. Želimo pokazati svoje pravo lice – kaže učitelj žabaca Zoran Bajić. A iz Mladosti zovu i mališane do 12 godina da se priključe njihovoj vaterpolskoj školi.