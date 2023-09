Izložba slika Ratka Rudića: Otvaranju prisustvovala brojna lica iz hrvatskoga sporta

Prva izložba slika

Ratko Rudić vratio se ljubavi iz mladosti: Bilo je to na početku korone, čim sam prestao biti trener

'Nisam imao potrebu za sportskim motivima na slikama, nema nekog razloga, možda to jednom i napravim. Pa i nemam neki odnos prema tim svojim trofejima, poklonio sam ih Hrvatskom sportskom muzeju. Kći svira violončelo u Milanu, pa je to i ne interesira baš previše. Napravio sam što sam napravio, ne treba mi pehar da u njega gledam kako bih se na to podsjećao. Negdje to stoji zapisano i gotovo' kaže Rudić za Večernji list.