Izbornikova novogodišnja želja: 'Želim da budemo ekipa koja svaku utakmicu igra na maksimumu'

Rukometaši Hrvatske nastavili su jučer sa završnim fazom priprema za Europsko prvenstvo koje 10. siječnja u Njemačkoj. Goran Perkovac, izbornik Hrvatske, u završnoj fazi pozvao je 21 igrača, a isto toliko igrača vjerojatno će voditi i na Europsko prvenstvo.

Na EP ide svih 21

– Doduše, prvog dana završnih pripremama imat ću na raspolaganju 19 igrača. Nema Kuzmanovića i Lučina koji su bolesni, ali vjerujem da će se oporaviti za dan-dva – rekao je Perkovac.

Kako to da ste se odlučili za ovako velik broj igrača na završnim pripremama?

– Da se mene pita, vodio bih na Europsko prvenstvo 25 igrača. I zato mi je bilo jako žao što sam morao otpisati Mamića i Hrstića. Svi su dobro radili na treninzima, ali eto morao sam smanjiti broj. Mislim da ću na EP voditi 21 igrača jer su svi oni to zaslužili. Iskreno, imam već u glavi 12 igrača koji će iznijeti ovo Europsko prvenstvo. Upitnik je samo koja će četvorica od devetorice biti među prvih 16 za prvu utakmicu protiv Španjolaca – kaže Perkovac.

Neće li tako velik broj igrača donijeti nezadovoljstvo na tribini?

– Mislim da neće. Za sada je atmosfera na treninzima odlična, svi žele pridonijeti na svoj način i uvjeren sam da neće biti zle krvi ma kakva god odluka na kraju bila.

Na mjestu srednjeg vanjskog imamo najiskusnije, najstarije igrače, kako vam se oni čine?

– Duvnjak je smršavio, leti po terenu, pravi primjer kapetana. Karačić i Cindrić jako dobro rade i nekako sam uvjeren da će njih trojica biti naša udarna snaga.

Činjenica je da je većina naših igrača ove sezone bila sjajna u svojim klubovima?

Da, i meni se sviđa ta činjenica. Posebno me vesele dobre sezone Šarca, Martinovića, Mandića, Duvnjaka i Lučina – dodao je Perkovac.

Hrvatska nikad do sada na velikim natjecanjima nije išla bez barem jednog iskusnog vratara među prva dva. Po svemu sudeći, Hrvatska će ovo EP početi s dva vratara koja su tek napunila 20 godina – Matej Mandić i Dominik Kuzmanović.

– Njih dvojica su toliko puno napredovala u jednoj godini da je to bio i više nego logičan izbor prva dva vratara. Matej Mandić je među prva tri vratara u prvom dijelu sezone Lige prvaka i zahvaljujući njegovim obranama Zagreb na svom kontu ima velik broj bodova. S druge strane Kuzmanović je postao prvi vratar Nexea koji je prvi dio Europske lige završio na prvom mjestu u svojoj skupini. Budu li njih dvojica na Europskom prvenstvu bili na tom nivou, onda nema straha za vratare – istaknuo je Perkovac.

Na ovim zadnjim pripremama odigrat će te dvije utakmice na Croatia kupu protiv Crne Gore koji vodi vaš nekadašnji suigrač iz reprezentacije, Vlado Šola, te protiv Slovenije?

– Obje utakmice dobro će nam doći da uigramo neke linije, da pokažemo da možemo brže igrati. Igrali smo dosta loše u tom dijelu igre. Sad je već dosta bolje, ali imamo igrače koji mogu puno bolje trčati, koji mogu puno bolje riješavati situacije i to će nam u fokusu biti sljedećih 10 dana Istina, ne bi imalo smisla da ne dam priliku svim igračima kad su već ovdje. Možda bi bilo bolje da uigravam momčad za Španjolsku, ali ponavljam, toliko su svi dečki dobro radili da mi je žao još nekoga poslati kući – priča Perkovac.

Španjolska je utakmica koja je označena kao izuzetno bitna, barem što se tiče prva dva kruga?

– Utakmica je bitna, ali mislim da nije presudna. Pobjeda bi nam dala vjetar u leđa, to je sigurno, ali mislim da ćemo morati odigrati i pobijediti još neke jake utakmice ako želimo otići što dalje. Sjećate se kako je Francuska uvijek loše počinjala velike turnire, a na kraju se vraćala sa zlatnim medaljama. U redu, neće se dogoditi kao lani protiv Egipta da u prvoj utakmici izgubimo s tako velikom razlikom i da nakon tog poraza više nismo imali nikakve šanse za napredak. Španjolska je dobra, iskusna reprezentacija, ali ima još vremena do njih – rekao je Perkovac.

Lijepa novogodišnja želja

Na svom prvom Europskom prvenstvu, 1994. godine u Portugalu, kao igrač osvojili ste broncu. Bilo bi sjajno kada biste na svom prvom Europskom prvenstvu kao izbornik također osvojili medalju?

– To su prave novogodišnje želje. Naravno, nitko sretniji od mene da se ta želja i ostvari. Sebi sam poželio u Novoj da tu momčad napravim vrhunskim timom koji daje sve od sebe i funkcionira na svakoj utakmici. Želim da svi koji gledaju i prate rukomet mogu reći - evo, to je ta ekipa, Stvarno igraju na svom maksimumu od prve do zadnje minute u svakoj utakmici – zaključio je Perkovac.

Zanimljivo je da je Perkovac kao igrač samo jednom igrao protiv Španjolske na Europskim prvenstvima. Bilo je to u Hrvatskoj 2000. kada smo u 1. kolu skupine izgubili (22:27).

