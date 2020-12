Iz Dinama žestoko odgovorili HRT-u na temu stadiona: Ovo je neprofesionalno

Jučerašnja emisija Otvoreno na Hrvatskoj radioteleviziji (HRT) u kojoj se razgovaralo o izgranji nacionalnog stadiona dignula je Upravu Dinama na noge. Nakon što nitko od predstavnika hrvatskog prvaka nije pozvan, iznijeto je službeno priopćenje na web-stranici kluba.

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Poštovani,

Obraćamo Vam se kao glavnom i odgovornom uredniku programa Hrvatske radio televizije, javnog servisa hrvatskih građana, čiji bi sadržaj trebao biti u funkciji objektivnog, profesionalnog i korektnog izvještavanja javnosti. Konkretan povod ovog pisma je činjenica da u emisiji OTVORENO, koja je na HRT 1 emitirana 08.12. 2020. godine na temu Izgradnje nacionalnog stadiona nije bilo nikoga od predstavnika Građanskog nogometnog kluba Dinamo. Ne ulazeći u motive niti uredničku slobodu takve odluke kao i u koncepciju same emisije, smatramo potpuno neprihvatljivim da se o ovoj temi razgovara bez nas. Zašto to mislimo?

Zato što je i sam sadržaj emisije pokazao da se inicijalna tema o izgradnji nacionalnog stadiona, vrlo brzo pretvorila u raspravu o izgradnji novog stadiona u Maksimiru. A o tome, nadamo se da ste suglasni, nije moguće govoriti bez predstavnika Dinama. Naime, Dinamo je višegodišnji, aktualni i sve do 2030. godine jedini i legitimni korisnik stadiona Maksimir, koji je od 1952. pa idućih 40 godina bio stvarni vlasnik zemljišta i stadiona i u zadnjih 15 godina u poboljšanje i održavanje imovine koja više nije njegova uložio 100,000,000 kuna vlastite financijske likvidnosti.

U emisiji smo doznali da će Grad Zagreb raspisati natječaj za izgradnju stadiona, na temelju odluke Skupštine GNK DINAMO i na temelju stručnog elaborata koji su napravili ljudi angažirani od Dinama. Ništa novo, isto je izrečeno u emisiji Stadion ( 16.11. 2020., HRT 2 ), iz koje je prepisan veći dio uvodnog priloga jučerašnjoj emisiji.

Da je predstavnik Kluba bio u emisiji onda bi tražili odgovore na pitanja:

- Kada će biti raspisan natječaj za izgradnju stadiona, i u kojem će roku biti proveden ?

- Na koji način će GNK DINAMO kao legitimni korisnik stadiona participirati u budućem rješenju pitanja stadiona i u kojem točno vremenu će to rješenje biti prezentirano građanima Zagreba i Klubu?

- Na koji način će biti financirana gradnja stadiona ako je iz javno dostupnih dokumenata proračuna za 2021. godinu vidljivo da je za poziciju SRC SVETICE – Maksimir predviđen trošak za izradu projektne dokumentacije od 100 000 kuna i nikakve druge stavke nisu predviđene?

- Ako se intenzivno radi na rješenju ovog pitanja, onda je znano koliki su troškovi rušenja i građenja stadiona ( kapaciteta 30 000 gledatelja, kako je rečeno )?

- Gdje će Klub živjeti i raditi za vrijeme rušenja i gradnje stadiona?

Međutim, jučer nismo čuli takva konkretna pitanja da bismo bili u mogućnosti dobiti odgovore na njih a nažalost priliku da ih sami postavimo nismo dobili.

Poštovani g. Kovačeviću,

GNK DINAMO u hrvatskom pa i europskom sportu nije prolaznik niti epizodist. Niz godina Klub je pokretač uspjeha hrvatskog reprezentativnog i klupskog nogometa i nikada nećemo bez protesta pristati da nas se o temama važnim za razvoj nogometa preskoči i ignorira, iz ovih ili onih razloga i motiva.

Tema izgradnje stadiona, a očigledno je i iz jučerašnje emisije da se zapravo radi o rješenju za stadion u Zagrebu i na Maksimiru, nije do kraja relevantna bez Dinama. Sviđalo se to nekome ili ne, to je tako. I bez Grada Zagreba, čiji čelnici u svojom rukama drže rješenje problema. Predstavnik Grada Zagreba u jučerašnjoj emisije je bio … Dinamov nije.

I zato Vas molimo da u budućim raspravama koje će biti vođene na javnoj televiziji o ovom pitanju, za koje smatramo da su potrebne i nužne, svakako uključite GNK DINAMO, kao najrelevantnijeg sugovornika o ovoj temi. Jedino time će hrvatska javnost dobiti objektivni i pravi uvid u srž problema i moguća rješenja.

UPRAVA GNK DINAMO"