Iz Dinama odbili zahtjev Riječana za dodatnim ulaznicama. Sopić: 'Nedjelja, 15 sati, pa tko će koga...'

Na kanalima društvenih mreža NK Rijeka je u petak ujutro objavio da im je s Maksimira odbijen zahtjev za dodatnim ulaznicama. Riječani su nakon što su ispunili kvotu i popunili za njih predodređeni kapacitet juga Dinamovog stadiona htjeli ishodovati još karata. No, odgovor iz Dinama glasio je... Ne može!

- Dragi navijači i navijačice, ovim putem obavještavamo Vas da je zahtjev za dodatnim ulaznicama za nedjeljnu utakmicu između GNK Dinamo i HNK Rijeka odbijen od strane GNK Dinamo. Samim time više nema dostupnih ulaznica za južnu, gostujuću tribinu. Blagajne HNK Rijeka radit će u petak od 16 do 20 sati, te u subotu od 9 do 13 sati za potrebe promjena nositelja ulaznica - objavili su iz Rijeke.

Kako se može doznati, Rijeka će na Maksimiru imati podršku od oko dvije tisuće navijača. S Rujevice su uputili molbu za još 500 ulaznica, no ista je, kako smo već naveli - odbijena.

Nešto kasnije na Rujevici je pred novinare izašao Željko Sopić. Tradicionalno, u najavi utakmice rekao je:

- Prije svega čestitam Dinamu na pobjedu protiv jednog velikog kluba kao što je Betis. Bio sam na toj utakmici, kao i onoj protiv Varaždina. U četvrtak su pokazali pravo lice, protiv Varaždina neko malo drugačije, vjerojatno zbog umora. Što se tiče naše utakmice, mi u Maksimir idemo odigrati hrabru utakmicu. Neću reći da sam siguran, ali sam uvjeren da možemo doći do pozitivnog rezultata.

Otkrio je strateg Riječana da za derbi u Zagrebu sigurno neće konkurirati Niko Janković.

- Janković sigurno neće biti spreman za utakmicu. Još nije počeo trenirati, Napravili smo magnetsku, situacija nije idealna. Dva do tri mišljenja doktora smo uzeli i sada moramo biti pametni. Onaj teren u Gorici je uzeo danak. Niku, dakle, sigurno nećemo gledati na Maksimiru.

23.02.2024., Rijeka - Konferencija za medije trenera HNK Rijeke Zeljka Sopica i vratara Nediljka Labrovica u press centru stadiona na Rujevici. Photo: Goran Kovacic/PIXSELL Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Nije se Sopić htio upuštati u priče o "utakmici odluke", pred nama je (tek) 24. kolo HNL-a.

- Pričati 13 kola prije kraja da je ovo utakmica svih utakmica ili bitka svih bitaka nema smisla. Igra se za tri boda. Naravno da polazišna točka bolja za nas, ali utakmica neće ništa odlučiti. Najvažnije je da ja, moji igrači i navijači odemo u Maksimir, uživamo u utakmici i pokažemo gard koji nas krasi sad već neko vrijeme.

Utakmica će svakako biti visokog intenziteta...

- Preduvjeti su tu. Stadion će biti ispunjen koliko može biti. Imat ćemo navijače iza leđa. Mi imamo mladu momčad, potentnu, a mi idemo tamo odigrati hrabro i odnijeti bodove na Rujevicu. Pritisak je veći na Dinamu? Nema tu loptice pritiska. Gledajte, ako ste sportaš, svaku utakmicu želite pobijediti. I moji igrači imaju pritisak kada igraju na treningu, to je jedino normalno. Vjerojatno ste u pravu da je možda pritisak veći za Dinamo kad se sve uzme u obzir, ali mislim i da ga moji igrači osjećaju.

Malo o Dinamu...

- Imaju dobre krilne napadača koji mogu svaku situaciju riješiti jedan na jedan, ali ima i Rijeka jako dobre krilne napadače i bekove… Ništa, nedjelja, 15 sati, pa tko će koga…

Bi li ga zadovoljio bod?

- To su opet ova pitanja… Kviskoteka i to. Gledajte, bitan je gard. Može se dogoditi i da izgubimo. Teško, ali može se dogoditi. Jako teško. Ali, recite vi meni, kakav bih bio trener ako bih rekao da idem u Zagreb ne izgubiti? Ako je Rijeka imala takvog trenera, taj je u krivom poslu. I ne odnosi se to samo na Rijeku. Naglašavam, ostavit ćemo srce na terenu i nadam se da će gledatelji otići sretni sa stadiona.