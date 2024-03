Ivković opleo po Hajduku: 'Ne znam kako će preživjeti iduću sezonu. Neke stvari ne mogu shvatiti'

Iza nas je 28. kolo HNL-a. U njemu je odigran i veliki derbi na Poljudu u kojem je Dinamo pogotkom Brune Petkovića slavio s 1:0 protiv Hajduka. Rijeka je pak nakon pobjede u Kranjčevićevoj kod Rudeša povećala svoju prednost na vrhu ljestvice. Momčad Željka Sopića sada ima 62 boda, pet više od Dinama, a sedam više od trećeg Hajduka. Sljedeće kolo nosi dvoboj Rijeke i Hajduka na Rujevici, a taj susret Hajduku dolazi nakon novog duela s Dinamom koji se igra u srijedu u polufinalu Kupa. Tada će također igrati Lokomotiva i Rijeka.

Sva događanja netom završenog kola u studiju HRT-a prokomentirao je Tomislav Ivković, stručni suradnik u emisiji Stadion koja se ekstenzivno bavila problematikom oko borbe za titulu hrvatskog prvaka.

- Dinamo je zakomplicirao život Hajduku i Rijeci, kojoj sad također nije svejedno. Ovo je kolo bilo jako zanimljivo jer je samo jedan domaćin uzeo bod, a to je Istra u Puli, gosti su bili vrlo dobri što se tiče bodova. Derbi nas je doveo u neke druge vode - rekao je Ivković na početku.

U komentaru utakmice naglasio je uloge nekoliko igrača:

- Zadnja linija Dinama odigrala je sigurno prvo poluvrijeme, nije baš dala previše prostora Hajduku. Bila je tek polušansa Livaje glavom. Utakmica se okrenula u dvije minute. Kada imaš igrače poput Baturine i Petkovića, a osobito Petkovića koji fantastično igra leđima okrenut golu. Hajduk si je dozvolio luksuz da Šarlija, meni vrlo drag, ispadne par puta jer ga vodi srce, a ne pamet. U takvim se situacijama zaletio i ispao iz igre, a mali Prpić nije stigao na vrijeme blokirati, već se povukao. Za igrača poput Petkovića to je bilo kao kazneni udarac. Poslije toga greška Dialla, koji je iz utakmice u utakmicu katastrofalan. Karoglan ga je dvaput vadio, s Lokomotivom i protiv Dinama. Hajduk je bio dobar u drugom poluvremenu. Okrenuo je utakmicu, probao je uz pomoć vjetra, ali nije uspio - rekao je Ivković.

A onda je posebno secirao igru Hajduka i stanje u momčadi. Za to je izrazio posebnu zabrinutost.

- Bio je velik rizik staviti Kalinića na gol, a sad ću kratko objasniti. Kalinić je kapetan Hajduka i prvi golman. Ako je bio spreman na zimskim pripremama, po meni je trebao braniti od početka zimske sezone. To bi mi bilo normalno bez obzira što je Lučić dobro branio. Ali, zna se tko je kapetan i prvi golman Hajduka. Ako je Brekalo trenirao dva tjedna tijekom reprezentativne pauze... Dovedeš igrača kao veliko pojačanje, reprezentativac, bivši ili sadašnji, a on ulazi tek pred kraj utakmice. To nije to, to ne mogu shvatiti. Takav igrač mora igrati od početka, doveo si ga da ti bude pojačanje. Benrahou je bio jedan od boljih igrača Hajduka, stalno nešto mijenja. Velik problem je Uremović koji je davao sigurnost Šarliji i s njim dobro funkcionirao. Mali Prpić je dobar, on je budućnost, ali Hajduk kao Hajduk. Kada zbrojite igrače koji su došli i ugovore koje imaju, ne znam kako će preživjeti iduću sezonu i kako će funkcionirati - rekao je uz dodatak:

- To je vrlo zahtjevan posao za predsjednika, a da ne govorim o sportskom direktoru, koji snosi najveću odgovornost za dolazak ekstra skupih igrača - rekao je Ivković.

Kako vidi nastavak utrke za titulu?

- Dinamu su se vratili ozlijeđeni igrači, Ademi nije bio pravi jer je imao problema s ozljedama, Bulat povrijeđen, Rog se vraća normalnom treningu, Stojković će se možda vratiti... Sve su to igrači s imenom i prezimenom, koji imaju iskustva u takvim utakmicama, kao što je bila ova s Hajdukom. Dinamo je sada u dobroj situaciji, Rijeka je u najboljoj jer ovisi sama o sebi, ali znamo da je Dinamo znao zakomplicirati Rijeci. Rekao sam da će prvenstvo rješavati velike momčadi. Mislim da je Rijeka za pola koraka bliže, ali to će se mijenjati iz kola u kolo - zaključio je stručni komentator HRT-a u Stadionu.