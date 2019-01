Ivičini savjeti puno mi pomažu, a nosim i sretnu hrvatsku zastavu

Nekako ravnodušno, bez emocija, s potpuno fokusiranim pogledom i smireno nakon sjajne utrke na Snježnoj kraljici razgovarao je Istok Rodeš (22). Dečko iz Varaždina koji je prošao Crvenim spustom i osvojio sedmo mjesto na zagrebačkom slalomu ima neku dozu zavidne smirenosti, možda i bahatosti, ali one pobjedničke. Po načinu kako razgovara i vozi vidi se da se radi o skijašu koji se ne opterećuje konkurencijom, već gleda sebe.

Navija za Varaždin

– Bilo bi lakše da je nakon Madonne di Campiglio bila još jedna utrka. Ondje sam postigao vrhunski rezultat i teško je to ponoviti. Ovo sada bilo je još i doma, tako da su svi nešto očekivali. Bila mi je to psihički možda i najteža utrka ove godine, no nastojao sam ostati miran i koncentriran i odraditi što treba – rekao je Istok i dodao:

– Euforija i adrenalin te peru prvi tren nakon utrke, u cilju. No, moraš se smiriti. Naučio sam da je utrka gotova tek s proglašenjem i ovo sedmo mjesto ne znači ništa, ali nitko mi ne može to uzeti. Miran sam, to je iza mene – kaže mladi skijaš za kojega nikada nije postojala druga opcija osim skijanja.

– Tata je bio alpinist, krenuo sam s njim u planine otkad sam bio dijete. Meni u glavi uopće nije bilo upitno hoću li biti skijaš ili ne. To je to zašto sam tu. I sada se ne uspijevam maknuti od skijanja, niti želim. Skijanje je moj život, ni ne sjećam se kad sam počeo. Skijanje je razbibriga, volim to i zato to i radim.

A radi to dobro, polako se profilira u pravog seniorskog skijaša.

– Put od vrha juniorskog do vrha seniorskog skijanja, taj prelazak tih razina, bio mi je težak i turbulentan, ali sam se odavno odlučio da hoću biti skijaš i sada je sve sjelo na svoje mjesto.

Kaže da uzore nema i da usporedbe ne voli.

– Imao sam uzore kada sam bio klinac, ali s vremenom su oni postali ljudi za inspiraciju, a ne uzori. Moram se fokusirati na sebe. Ne vidim smisao u tome da imam uzora jer ga onda ne možeš pobijediti, a ako ih sve gledaš samo kao skijaše, imaš šanse za pobjedu.

Priznaje da je bio i praznovjeran.

– Da, bio sam, ali sada je to minimalno. Ako vjeruješ u sebe, nije važno koje gaće ili čarape imaš, ili navučeš li prvo lijevu ili desnu skiju.

S obzirom na dobre rezultate u juniorskoj konkurenciji, pa i ove posljednje, na Istoka se već sada gleda kao na nasljednika Ivice Kostelića, kao na budućnost hrvatskog skijanja.

– Skijanje je individualan sport, ne gledam što je netko napravio prije i odakle je bio, statistika me ne zanima. No, Ivičini savjeti puno mi pomažu. On je sve to prošao, znam da će mi nešto reći iz vlastita iskustva. Nije mi još nikada rekao nešto krivo i iz utrke u utrku imam sve više povjerenja u njega.

No, osim dobrog odnosa s Ivicom, Istok je dobar prijatelj s Filipom Zubčićem.

– Zubo i ja smo cimeri, prije svega prijatelji. Vjerujem da u slalomu može puno bolje nego što pokazuje. U pripremnom razdoblju bio je brži od svih. Mora malo stisnuti zube i prije ili kasnije mora se pokazati njegovo skijanje.

Na kraju prve sljemenske vožnje, Istok je u ciljnoj ravnini razvio hrvatsku zastavu. Za njega ona ima posebno značenje. On i Filip istu su zastavu imali na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji.

– Bili smo u Rusiji i ta zastava bila je tamo, smatramo da je to sretna zastava. Nisam neki fanatik, ali nogomet volim gledati. Filip voli Dinamo, ja volim Varaždin, ali se ne svađamo. Pratim i volim hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Mislim da moramo biti podrška jedni drugima – kaže Istok pa se vraća skijanju. Ipak je to njegovo područje.

Zasad je najbolji u slalomu, ali to mu nije cilj.

– Nisam se specijalizirao za slalom, nego smo prije nekoliko godina shvatili da put u Svjetski kup moramo tražiti disciplinu po disciplinu. Ne možemo voziti sve četiri discipline i u svima ući u Top 30. Naravno, slalom mi je najjača disciplina. No, cilj mi je voziti sve četiri discipline u Svjetskom kupu, ne bih htio nekakvu specijalizaciju. Nisam slalomaš, ja sam skijaš, volim svaki oblik skijanja – pojasnio je pa se osvrnuo i na najboljeg skijaša današnjice Marcela Hirschera.

Treba cijeniti svaki uspjeh

– Njegove pobjede sve govore. Možda mi je čak i drago što je pri kraju karijere, a ja dolazim, da se ne moram previše boriti s njim. No, nije ni loše da skijamo zajedno, da ga pokušam pobijediti.

Nije to nemoguće jer je Istok u posljednje vrijeme sve bolji.

– Ove godine napravio sam tehnički iskorak. Prostora za napredak uvijek ima. Nastavit ću trenirati kao dosad, biti fokusiran i ispravljati stvari – zaključio je i još jednom osvrnuo se na sedmo mjesto.

– Ljudi nekad ne razumiju skijanje, težak je to sport, ni ja se ne zadovoljavam tim mjestom, želim više. Imam osjećaj da bi se neki rezultati trebali više cijeniti, ne možda slaviti, ali cijeniti. Ipak se borite protiv svih i morate sve pobijediti. Ne zadovoljavam se 5., 8. ili 15. mjestom, ciljam na nešto više i mislim da tako treba biti.