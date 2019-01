Ivica otkrio kako su njegovi sinovi reagirali na rođenje malenog Oskara

Prije no što smo počeli razgovarati o utrkama Svjetskog kupa na Sljemenu (5. i 6. veljače), čiji je promotor, Ivici Kosteliću čestitali smo kao novopečenom ujaku. Sestra Janica, inače najveća sportašica koju je Hrvatska ikad imala, rodila je na prvi dan 2019. godine bebu po imenu Oskar. Donio je mališan veselje cijeloj obitelji Kostelić.

– Najljepše od svega što se čovjeku može dogoditi jest da mu se rodi dijete i mi smo presretni da možemo pozdraviti novog člana obitelji. Ovih dana bilo mi je zabavno slušati svoje sinove kako govore o tome. Dvoipolgodišnji Leon pitao bi četverogodišnjeg Ivana što se tu događa, a onda bi mu ovaj objašnjavao.

Janica je Ivicu uvijek fascinirala, a kada smo ga zamolili da je usporedi s Mikaelom Shiffrin, trostrukom pobjednicom Snježne kraljice i najuspješnijom slalomašicom u povijesti Svjetskog kupa (36 pobjeda), kazao je:

– Mikaela Shiffrin mi nikad neće imponirati kao Janica iako je ona uistinu fantastična skijašica. Jer, Janica se jako puno ozljeđivala i vraćala. Imala je i najtežu ozljedu koja postoji i nakon kakve ljudi teško potrče, a ona se nakon rekonstrukcije koljena ipak vratila. Štoviše, godinu nakon toga izborila je ukupnu pobjedu u Svjetskom kupu. Osim toga, Janica je iz Hrvatske koja nema ni približno ni novca ni snijega koliko ima SAD.

Hircsher veći i od Stenmarka

Pored četiri olimpijska zlata i pet naslova svjetske prvakinje, koji sestrini dometi Ivicu najviše fasciniraju?

– Janica je na istom Svjetskom prvenstvu pobijedila u slalomu i spustu, a onda je i u kombinaciji pobijedila s najboljim vremenima slaloma i spusta. To ostaje zapisano u kamenu, teško će to itko ponoviti. Janica je bila strahovito jaka na najvećim natjecanjima. Vrhunski skijaši među sobom se razlikuju po tome koliko mogu dati najbolje od sebe kada je vrlo stresno, a najstresnije je na Olimpijskim igrama jer su one svake četiri godine. Tada svoju veličinu potvrđuju samo najveći. Mene su uvijek impresionirali Norvežani Kjus i Aamodt koji su bili fantastični na najvećim natjecanjima, a to je posve drukčija psihološka igra nego u Svjetskom kupu u kojem već za sedam dana stiže prilika za popravni.

I Ivica je ostvario neke teško dostižne rekorde kao što su slalomska pobjeda sa startnim brojem 64 ili pak 999 bodova osvojenih u jednom mjesecu (siječanj 2011.), a sportski publicist Marijan Boršić podsjetio nas je na još neke. A to je da je Kostelić skijaš s najviše pobjeda i postolja u legendarnom Wengenu, da je najuspješniji skijaš svih vremena gledajući zajedno Wengen i Kitzbühel, ali i da je više od tri godine bio vodeći po broju WCSL (startnih) bodova u kombinaciji.

– Nemojmo previše o meni. Mogu reći da sam bio najbolji u Kitzbühelu i Wengenu jer smo otac i ja o tim utrkama imali posebno mišljenje i ondje sam uvijek davao 100 posto. Nije zgodno govoriti o sebi, no čini mi se da će i najbolji skijaš današnjice Hirscher teško dostići onih mojih 999 bodova u jednom mjesecu sa samo dvije discipline.

Hirscher je četverostruki pobjednik Sljemena pa će i ove godine biti najveća zvijezda skijaških natjecanja ponad Zagreba. Uostalom, riječ je o rekordnom sedmerostrukom uzastopnom ukupnom pobjedniku Svjetskog kupa.

– Taj Hirscherov rekord teško će netko dostići. Bez obzira na Stenmarkov rekordni broj pobjeda (86), Hirscher je po meni najbolji tehničar u povijesti jer danas je konkurencija jača nego tada.

Najelitnija sportska priredba

Veliki sustavi olako se odriču onih kojima neko vrijeme ne ide najbolje, jer ih lako zamijene novima, što kod nas nije slučaj.

– Mi nemamo toliko skijaša i zato se s pojedincima radi kvalitetnije i može ih se dulje čekati. Kao mala skijaška reprezentacija mi smo na neki čudan način i privilegirani. Dok se velike skijaške nacije razbacuju talentima, u Hrvatskoj se profesionalno skijanjem bavi desetak ljudi pa postoje vrijeme i pažnja za svakog posebno.

A kad stvari tako stoje, imati utrku Svjetskog kupa, i to vrlo cijenjenu u skijaškom svijetu, zacijelo je velika stvar. Uostalom, među tradicionalnim međunarodnim sportskim priredbama kojima je Hrvatska domaćin, Snježna kraljica je jedina na koju dolaze najbolji od najboljih svjetskih sportaša. Na Zlatnoj pirueti ili teniskom turniru u Umagu u pravilu nema najvećih zvijezda tog sporta dok na atletski Hanžek pokoji superstar ipak navrati.

– Skijanje je specifično, na utrke Svjetskog kupa dođu svi koji stoje na nogama. S obzirom na to da velike skijaške nacije imaju i velike kvote, to je u skijaškom svijetu zapravo najteže natjecanje.

Ivica će za vrijeme ovogodišnjeg izdanja Snježne kraljice imati nekoliko uloga i pretrpan raspored.

– Promotor sam utrke, a i spustit ću se s kamerom na kacigi uoči početka utrke pa sam ovih dana čak i trenirao slalom. Dakako, koljeno se odmah javilo pa niti ovaj moj neslužbeni nastup neće proći bez Voltarena. Hoću li pak, kao lani, voditi ždrijebanje brojeva za mušku utrku, to još uvijek ne znam.

Kad smo se dotaknuli konkurentnosti u današnjem skijanju, Ivica je kazao i ovo:

– Nemam odveć visoko mišljenje o današnjem ženskom skijanju. Konkurencija je znatno slabija nego u muškom, a i kvaliteta skijanja onih koji ne čine sam vrh je niska. Poslije prvih 4-5 natjecateljica, tu ih je još maksimalno 7-10, a nakon toga postoji ogromna rupa. Shiffrin je izvanredna skijašica koja vozi sve četiri discipline i tako osvaja Veliki globus, dok je u muškom skijanju takvo nešto znatno teže ostvariti.

Jesu li Shiffrin i Hirscher proizvod moćnih sustava?

– Ne znam koliko je to i Shiffrin jer Amerikanci nemaju neki sustav, no oba sustava temelje se na prirodnoj selekciji.