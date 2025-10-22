Ivan Rakitić zabavljao se u društvu zaboravljenog asa, bio je dio povijesti hrvatskog nogometa

Ivan Rakitić je na svojim društvenim mrežama podijelio fotografiju s Filipom Bradarićem, pokazavši kako i nakon završetka profesionalnih karijera održavaju prijateljstvo i sportski duh. Padel, sport s reketom koji je postao iznimno popularan među nogometašima, bio je njihov izbor za rekreaciju. U svojoj objavi Rakitić je zagonetno napisao: "Hvala na druženju. Nećemo u detalje", sugerirajući kako je rezultat prijateljskog meča ostao tajna, ali i da natjecateljskog žara zasigurno nije nedostajalo. Ovo druženje podsjetilo je hrvatsku javnost na jednog od igrača koji je, unatoč tome što je bio dio povijesnog uspjeha, s vremenom pomalo pao u zaborav.

Mnogi su možda zaboravili, no Filip Bradarić (32) bio je neizostavan član generacije hrvatske reprezentacije koja je 2018. godine stigla do finala Svjetskog prvenstva u Rusiji. Iako nije bio u prvom planu pored zvijezda poput Modrića, Rakitića i Mandžukića, Bradarić je bio važan kotačić u momčadi Zlatka Dalića. Svoj nastup na prvenstvu upisao je u utakmici protiv Islanda, kada je u 65. minuti zamijenio upravo Luku Modrića, čime je postao tek treći igrač u povijesti Rijeke koji je zaigrao na Svjetskom prvenstvu. Ukupno je za A reprezentaciju upisao šest nastupa, a srebrna medalja iz Rusije i Orden kneza Branimira ostaju kruna njegove reprezentativne karijere.

Bradarićeva klupska karijera također je bila vrlo sadržajna. Potekao je iz omladinske škole Hajduka, za koji je debitirao 2013. godine pod vodstvom Igora Tudora. Ipak, vrhunac karijere u Hrvatskoj doživio je nakon prelaska u Rijeku u veljači 2015. godine. Na Rujevici je postao jedan od ključnih igrača i kapetan momčadi koja je ispisala povijest. U sezoni 2016./2017., Bradarić je s Rijekom osvojio dvostruku krunu, prekinuvši dugogodišnju dominaciju Dinama i donijevši klubu prvi, povijesni naslov prvaka Hrvatske te trofej Kupa. Njegove igre u dresu Rijeke osigurale su mu transfer u inozemstvo i zacementirale status reprezentativca.

Nakon povijesnog uspjeha s Rijekom i srebrom na Svjetskom prvenstvu, Bradarić je 2018. godine potpisao petogodišnji ugovor s talijanskim Cagliarijem, gdje se pridružio sunarodnjacima Dariju Srni i Marku Pajaču. Time je započeo svoju inozemnu avanturu koja ga je kasnije vodila na posudbe u španjolsku Celtu Vigo te natrag u Hajduk. Igrao je i u Saudijskoj Arabiji za Al-Ain i Al-Ahli, a svoju profesionalnu karijeru odlučio je neočekivano rano zaključiti. Posljednji klub bio mu je Zrinjski iz Mostara, s kojim je osvojio Kup Bosne i Hercegovine, nakon čega je sa samo 32 godine objesio kopačke o klin. Danas se posvetio mirnijem životu, koji, kako vidimo, uključuje i prijateljska druženja s bivšim suigračima na sportskim terenima.