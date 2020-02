Ivan Rakitić: Cijeli svijet se zaljubio u Hrvatsku, nikada to neću zaboraviti

Dokapetan hrvatske nogometne reprezentacije Ivan Rakitić rekao je u četvrtak tijekom jednog intervjua kako se nada da može s reprezentacijom osvojiti naslov europskog prvaka na ovogodišnjem Euru te kako Hrvatska zbog svojih mladih igrača ima dobru budućnost.

"Nadam se da će Hrvatskoj ići dobro, ima jako puno mladih i to jako dobrih igača. Oni mogu napraviti bolje stvari nego sadašnja generacija", rekao je Rakitić u razgovoru za portal Bleacher Report.

Upitan bi li radije ove godine osvojio Europsko prvenstvo ili Ligu prvaka s Barcelonom odgovorio je:

"Radije bih osvojio Euro jer sam već osvojio Ligu prvaka".

Rakitić, koji je s Barcelonom osvojio Ligu prvaka 2015. godine, dobio je prošlog mjeseca novog trenera Quique Setiena koji je zamijenio Ernesta Valverdea pod čijim je vodstvom hrvatski vezni igrač trenirao od ljeta 2017.

"Nemoguće ih je uspoređivati", izjavio je bez obrazloženja.

Rakitiću je još uvijek žao što je 2018. s Hrvatskom izgubio u finalu Svjetskog prvenstva 2-4 od Francuske pa kaže kako bi "osvojenu Ligu prvaka zamijenio naslovom svjetskog prvaka“.

"Bez ikakve sumnje. Puno je prilika za osvojiti Ligu prvaka, no osvojiti Svjetsko prvenstvo je jako teško", napomenuo je.

Kaže kako ga je to prvenstvo u Rusiji promijenilo.

"Jako me je promijenilo. Bili smo ondje do posljednjeg dana, a izgubiti u finalu bilo je doista teško. Osjetio sam kako se čitav svijet bio zaljubio u nas a to je bilo nešto posebno. Nikada to neću zaboraviti", rekao je Rakitić iza kojega je 106 nastupa za reprezentaciju.

Od ljeta pa do prošlog tjedna nagađalo se o njegovom mogućem odlasku iz Barcelone nakon što je početkom sezone izgubio mjesto u udarnoj postavi, a onda s teškoćama dobivao minute na travnjaku.

"To je također dio nogometa, moraš naprosto to razumjeti te biti spreman u siječnju. Moraš biti sretan i razmišljati o obitelji. Ja moram igrati, a igram li u Barceloni sretan sam", izjavio je.

Barcelonin sportski direktor Eric Abidal ovaj je mjesec u intervjuu za katalonske novine Sport rekao kako je Rakitić razgovarao s Juventusom no ne i Barcelona, te da katalonski klub nije primio nikakvu ponudu iz Torina. Sportski direktor Juventusa je u studenom rekao za Sky Sports kako je "Rakitić veliki igrač", ali da ga ne namjeravaju dovesti jer imaju dobru i posloženu momčad. Upitan bi li volio igrati s Cristianom Ronaldom, napadačem Juventusa, Rakitić je odgovorio:

"Naravno. Volio bih igrati s njime jer jedan od najboljih nogometaša u povijesti. Zaista uživaš kada ga gledaš i kada vidiš što radi u Juventusu... Za mene je on jedan od najboljih igrača svih vremena".

Rakitić će u ožujku napuniti 32 godine, a s Barcelonom ima ugovor do ljeta 2021. godine. Portugalski trener José Mourinho rekao je jednom prilikom na televiziji kako je Rakitić najpotcjenjeniji nogometaš na svijetu.

"Puno ih je. Mourinho je rekao da sam to ja te je imao pravo (smijeh). Puno je takvih igrača no po meni je to Miralem Pjanić iz Juventusa", istaknuo je hrvatski reprezentativac koji na Camp Nou igra od ljeta 2014. godine.

Htio bi opet igrati s brazilskim napadačem Neymarom s kojim je dijelio svlačionicu do ljeta 2017. kada je ovaj otišao u PSG.

"Volio bih ga imati u svojoj ekipi. On mora odlučiti što je najbolje za njega. Prijatelj mi je pa ga želim vidjeti sretnog i sigurnog. Kada je sretan jedan je od najboljih igrača na svijetu", izjavio je Rakitić.

Za njega je međutim najbolji igrač s kojim je igrao i protiv kojeg je igrao, Barcelonin kapetan Lionel Messi.

"Nevjerojatno je igrati s njim, poseban je. Je li on najbolji igrač svih vremena? Vjerujem da je u svako vrijeme bilo posebnih igrača. On je sigurno bio najbolji posljednjih 15 godina, a po mom mišljenju, najbolji je igrač ikada. Bilo je nevjerojatno igrati uz njega proteklih šest godina", napomenuo je.

Rakitiću je, pak, osobno oduvijek bio najdraži igrač Robert Prosinečki a najdraži reper Eminem, rekao je. Obožava ovosezonske dresove Barcelone s kvadratićima "jer su slučni dresovima Hrvatske". Najdraži vlastiti pogodak mu je prvi za švicarski Basel zabijen lijevom nogom iz voleja. Najzabavniji igrač s kojim je igrao je brazilski bočni Dani Alves, s kojim je bio u Barceloni, a najbolji branič sadašnji suigrač Gerard Pique. Najdraži stadion osim Camp Noa mu je Ramón Sánchez Pizjuán, stadion Seville za koju je igrao od siječnja 2011. do lipnja. 2014. i gdje je posljednju sezonu bio kapetan momčadi.