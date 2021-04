Istra je novo četvrtfinale za Dinamo: Krznar otkrio što ga brine pred susret

Ako je Dinamo mogao demolirati Tottenham, biti prilično ravnopravan s Villarrealom, uvjerljivo osvojiti skupinu Europske lige, onda bi se trebao lako obračunati i danas s Istrom 1961, ali i sa svima u našoj ligi. No, nije to baš tako, naši su klubovi znatno podignuli kvalitetu pa se i taj jaki Dinamo mora dobro oznojiti da bi upisao bodove. A oni su mu nužni u želji da obrani naslov prvaka. I to već danas protiv Istre, koja igra sve bolje, koja je na krilima velikog uspjeha u polufinalu kupa svladala Rijeku, a sad želi skupljati bodove kako ne bi dogodine otišla u drugoligašku konkurenciju.

Dinamu je ovo važna utakmica da bi ostao na vrhu ljestvice jer Osijek je pobjedom u Splitu taj vrh preuzeo, s dvije utakmice više. K tome, plavi će već u srijedu igrati baš u Osijeku, veliki derbi koji može usmjeriti završnicu u borbi za naslov prvaka, imat će Osijek dva dana odmora više od Dinama, pa je tako dobio određenu prednost nad ionako iscrpljenim Zagrepčanima.

Krznar: Bit će rotacija u momčadi

No, za priču o derbiju s Bjeličinom momčadi ima vremena, Damir Krznar sad je nakon Villarreala morao jako ozbiljno pripremiti momčad za Istrane, ‘vagati’ koliko je tko umoran, što koga od njih boli. I sigurno je da će rotirati momčad.

– Istra je dobila krila nakon zaista impresivnog ulaska u finale kupa, dolazi goropadna, a mi moramo odgovoriti na isti način. Kvaliteta je na našoj strani, ali moramo imati pristup, želju i volju kao i Istra i tek onda će naša kvaliteta doći do izražaja. Ova utakmica neće biti ništa lakša od one s Villarrealom. Nisu to nikakve floskule, doista je tako – kazao je trener Dinama.

Da, u borbi za naslov prvaka danas je Istra za Dinamo – Villarreal, utakmica jednako važna kao što je bila ta u četvrtfinalu Europske lige. Jer, Dinamo živi i od Europe i rezultata u Uefinim natjecanjima, ali do njih može samo kroz domaću ligu.

Krznar ne može računati na Luku Ivanušeca koji ima kartone, i dalje neće u konkurenciji biti Gavranović, koji je počeo trenirati, ali u Dinamu s njim ne žele u rizik da ga ne bi izgubili za cijelu sezonu. Manjih je problema imao Theophile, većih Petković, Ademi i Gvardiol i očekivati je da će i njih poštedjeti; kod nekih će umor biti i dalje velik tako da će trener plavih zacijelo promijeniti polovicu momčadi u odnosu na sraz s Villarrealom, a opet pronaći pravu momčad koja će dati maksimum u današnjoj utakmici.

– Više me brine mentalna potrošnja, kako da igračima vratimo fokus. Fizički su se znatno potrošili, ali glava je ta koja te natjera da ideš preko svojih fizičkih granica, a to će biti u ovom nadmetanju presudno. Sigurno ćemo kombinirati, osvježiti momčad, ali svaki od 15-16 igrača koji će nastupiti moraju ostaviti srce i dušu na terenu.

Očito je Krznar jako oprezan pred današnju utakmicu, zna da nakon Europe takvi susreti znaju biti najteži, a Istra više nije ‘mačji kašalj’ koji se može dobiti u drugoj brzini.

– Pratili smo Istru, u posljednjih sedam utakmica je izuzetno stabilna i organizirana, osobito defenzivno. Imaju na lijevoj strani brzog Gržana, napadač Japanac je jako zanimljiv, dobro ulazi u dubinu, iza leđa – mogu napraviti dosta problema. No, i kao momčad moramo ih poštovati. Mi smo ti koje će se pitati kako će se utakmica razvijati, bit će nam Istra tvrd orah, ali nadamo se da ćemo tu stepenicu uspješno proći – dodao je Krznar.

Atiemwen donio pobjedu

U posljednjih pet utakmica s Istrom Dinamo je samo jednom uvjerljivo pobijedio, u studenome ove sezone bilo je 5:0 u Maksimiru, ali u tih pet susreta i jedan remi (0:0) te ne baš uvjerljive pobjede, jednom je bilo 2:0, a dvaput 1:0 za Dinamo. Upravo s 1:0 plavi su posljednji put pobijedili Istru, igralo se u Puli, a strijelac jedinog pogotka bio je Atiemwen. Upravo je on jedan od onih koji bi danas mogli dobiti priliku u početnoj postavi plavih. Bit će to dobra prilika i za ostale u momčadi da se dokažu, da natjeraju Krznara da im u ubuduće daje veću minutažu u tim borbama za dvostruku krunu koju plavi žele u ovoj dosad sjajnoj sezoni koja će se dugo pamtiti. No, posrtanje u ligi ozbiljno bi zasjenilo sve što su čudesno ostvarili u Europi.