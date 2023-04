Irski relijaš koji je poginuo u Loboru bio je veliki talent: 2012. godine izgubio je suvozača

Tragedija je bila uvertira u WRC Croatia Rally koji će se voziti od 20. do 23. travnja u pet hrvatskih županija. Naime, u četvrtak je u Loboru došlo do teške prometne nesreće tijekom treninga za reli. Iz PU krapinsko-zagorske javili su da je smrtno stradao vozač, a riječ je o Ircu Craigu Breenu. Do nesreće je došlo oko 12.40 sati na lokalnoj cesti broj 2201 tijekom održavanja trening vožnje.

Breen je u svom Hyundaiju i20 popisivao stazu sa suvozačem Jamesom Fultonom. Auto im je sletio s ceste i udario prednjim lijevim krajem u drveni stup. Tom prilikom vozač je smrtno stradao, dok suvozač nema ozljeda. Inače, Craig Breen u veljači je napunio 33 godine, prvu WRC utrku odvozio je 2009. u Portugalu, a posljednju ove godine u Švedskoj.

Craig je sin Raya Breena, nekadašnjeg državnog prvaka u irskom reliju. Svoju auto-moto karijeru počeo je s kartingom 1999. u Irskoj. U reli priču krenuo je 2007. godine, kombinirajući to s obavezama u kartingu. U reli se u potpunosti prebacio 2009. godine, natječući se u irskim, britanskim i međunarodnim Fiesta Sporting Trophysima, osvojivši sva tri prvenstva.

U WRC akademiju stigao je 2011. godine, osvojivši naslov u Fiesti R2 nakon pobjeda u Njemačkoj i Britaniji, a iduće sezone je osvojio SWRC naslov u Fiesti S2000 nakon četiri pobjede u kategoriji.

Veliku traumu doživio je u lipnju 2012. godine kada je njegov tadašnji suvozač Gareth Roberts poginuo u nesreći tijekom relija Targa Florio. Sada je takvu nesreću sa smrtnim ishodom doživio i sam uoči četvrte postaje WRC-a. Inače, u karijeri je uspio doći do osam podija, a osvojio je i 30 brzinskih ispita.

Ove godine na WRC Croatia Rally prijavilo se 57 posada, među kojima je i osam hrvatskih, a nažalost posada Breen – Fulton sada je otpala. U ukupnom poretku prošle sezone završili su sedmi, a gledali smo ih i na lanjskom WRC-u u Hrvatskoj, tada su ukupno završili četvrti.

Breen je prošle sezone startao s podijem u Monte Carlu (treće mjesto), ali serija nesreća i incidenata kroz ostale utrke spriječila ga je da napravi veći rezultat koji bi na kraju zadovoljio i njega i M-Sport Ford za koji je tada vozio. Ove sezone Irac se odlučio vratiti u Hyundai i do sada je sa suvozačem u ukupnom poretku držao šesto mjesto. Postolje su osvojili na svom posljednjom reliju u Švedskoj, tamo su bili drugi.

Ovakva tragedija narušila je ozračje uoči ove najveće automobilističke priredbe u Hrvatskoj, ali podsjetila nas je koliko ceste mogu biti opasne. Kiša i zavoji bili su smrtonosni za Breena.