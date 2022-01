Internet "gori" zbog Novaka Đokovića: Šale na njegov račun samo se gomilaju!

Situacija oko Novaka Đokovića izuzetno je napeta jer najbolji tenisač svijeta možda će morati napustiti Australiju pa na taj način ostati bez prilike osvojiti tamošnji Grand Slam deset put u karijeri. Ali, dok on zatvoren od vanjskog svijeta prolazi svojevrsnu torturu, na društvenim mrežama mnogi se šale na njegov račun.

Krenulo je nekako očekivano, ali svejedno originalno, kad su se na Twitteru počeli raspravljati Srbin i Australka. Dok Đokovićevom sunarodnjaku smeta što ga ne puste u zemlju, Australski smeta ako ga puste, zbog dvostrukih mjerila.

I tijekom rasprave povezala je film Terminal s Tomom Hanksom i Novakovu situaciju. Glavni lik tog filma zarobljen je u zračnoj luci...

Uslijedili su i drugi zanimljivi uratci, kao i statusi, šale, pošalice... Situacija je ozbiljna, nije za smijanje, no ponekad ništa drugo ne preostaje.

I sympathize with @DjokerNole and feel terribly that he had to fly there and it’s not his fault. But. His team member simply made a costly error, and the Australian Government isn’t adjusting their rules for Tennis. We all love Tennis, but some things outweigh our Sport