Interovi navijači zviždali Marcelu Brozoviću, a ni on im nije ostao dužan

Marcelo Brozović bio je asistent Ederu za Interov vodeći pogodak protiv Bologne. U 24. kolu talijanske lige momčad Luciana Spallettija je nakon dva mjeseca izborila pobjedu u prvenstvu.

Hrvatski reprezentativac igrao je do 58. minute, a kada je izlazio s terena domaći su ga navijači ispratili zvižducima. Marcelo im nije ostao dužan te im je zapljeskao.

Fuori #Brozovic dentro #Rafinha . Il croato applaude ironicamente #Sansiro . Serve altro per non farlo più giocare? #InterBologna #amala pic.twitter.com/waR2JJMjvc

Questo non deve mai più calpestare l'erba di San Siro! pic.twitter.com/rCeVbCzznl

Klupski dužnosnici ispratili su Brozovića do klupe s pričuvama kako bi spriječili daljnji okršaj s navijačima.

Drugi hrvatski igrač u Interu Ivan Perišić igrao je cijelu utakmicu, a jedan dio utakmice zbog izostanka Icardija bio je u sredini umjesto na krilu.

Brozovic zittito da Spalletti "L'allenatore e la scelta devono fare delle regole ben precise, chi va fuori dalle regole si autoesclude. Non perché io lo punisco ma perché lui non sta dentro le regole e non vuole salvaguardare l'obiettivo di squadra e l'amore dei tifosi" pic.twitter.com/ezXUikbwov