"Imao sam dugo i naporno ljeto, ali ne žalim se, isplatilo se"

Leo Andrić, sjajni hrvatski odbojkaš, polako je zaboravio što se sve događalo na Europskom prvenstvu na kojem je hrvatska reprezentacija osvojila 14. mjesto. Otkako sudjelujemo na europskim prvenstvima, prvi put uspjeli smo proći prvi krug. Tamo su nas, nažalost voljom ždrijeba, u osmini finala dočekali susjedi Slovenci, koji su na kraju igrali u finalu i izgubili od Italije.

Izgubili smo od Slovenaca u pravoj muškoj igri s 1:3, a ono što se još uvijek prepričava, osim sjajnog poteza našeg kapetana Žukovskog, koji je maestralno spasio jednu loptu srušivši pri tome kamermana, što je najgledaniji kadar s ovog Eura, jesu i as bomba servisi kojima je Leo Andrić u finišu donio slavlje u trećem setu protiv Slovenije.

– Bio sam stvarno “vruće ruke”, jako motiviran, a i dvorana mi je odgovarala. Zapravo, cijelo sam ljeto u dobroj formi, pogotovo serverskoj, a na toj su se utakmici još i poklopile neke stvari, poput savršenog podbačaja lopte te dvije od njih koje su uz pomoć mreže zavarale suparnike – kaže Leo, koji je nakon doslovno nekoliko slobodnih dana krenuo put Rusije, u kojoj otvara svoje novo klupsko poglavlje.

Podbacio protiv Estonije

– Zadovoljan sam cijelim turnirom i našim igrama, mislim da smo ispunili cilj i da nemamo za čime žaliti. Meni je osobno ipak nekako žao što sam malo podbacio u igri protiv Estonije, no srećom je tu bio Ivan Raič, koji je odradio susret do kraja na vrhunskoj razini. Protiv Letonije i Slovačke zaista smo vrhunski odigrali, a s olimpijskim prvacima Francuzima i europskim viceprvacima Slovencima nismo ni mogli očekivati više od časnog poraza. U svakom slučaju, ovo je bilo dugo i naporno ljeto što se priprema i natjecanja tiče, ali isplatilo se. Mislim da smo svi mi postali za nijansu bolji i da se svi odlazimo u klubove maksimalno spremni. Umorni, ali i spremni. Dali smo sve od sebe i to se isplatilo – istaknuo je Andrić.

Bila je ovo jedna nova reprezentacija Hrvatske pod vodstvom izbornika Emanuelea Zaninija, s nekoliko iskusnih igrača, ali i novim mladim valom odbojkaša koji dolaze.

– Na ovom Europskom prvenstvu 10 od 14 igrača iz naše reprezentacije nikada nije sudjelovalo na tako jakom natjecanju, a to dovoljno govori o našem sastavu. No tu smo, osim svoje zemlje, promovirali i sebe i mislim da su svi igrači nakon ovoga podigli svoju cijenu. Što se mladih tiče, ima ih, iskazali su se, no ne smiju stati samo na ovoj razini. Moraju još jače zapeti u svojoj karijeri, jer su potrebni reprezentaciji, a i svojim klubovima. Mladi Hanžić i Mitrašinović otišli su u Italiju, što je po meni jako dobro za njihov odbojkaški razvoj i napredak. Još da nam je više takvih talenata, bilo bi još lakše u budućnosti, iako se i ovako vidjelo da neće biti problema za nacionalnu vrstu – kaže Leo.

Najbolji server u Koreji

Leo se već stavio na raspolaganje novom klubu, ruskom Nižnjem Novgorodu.

– Ovo mi je prva ruska avantura nakon što sam do sada promijenio desetak klubova u Europi i Aziji. Jedva čekam upoznati klub izbliza, a neću dugo čekati ni na utakmice, jer nam uskoro slijede četiri kup susreta, a početkom listopada počinje i prvenstvo Rusije. Lani su ušli u play-off, među osam najboljih momčadi, ispali su baš od Fakel Novog Urengoja, kluba u kojem igra naš Cima Žukovski, pa je ove godine cilj barem to ponoviti – zaključio je 27-godišnji 2,03 metra visoki korektor Leo Andrić, Karlovčanin koji je već izgradio impresivnu inozemnu karijeru.

Spomenimo tek da je 2018. godine proglašen najboljim serverom, skorerom, smečerom i korektorom srebrne Europske lige, MVP-om, te da je u sezoni 2019./2020. bio i najbolji server Korejske lige. Tek toliko, da se zna, nisu ovi servisi s Eura došli tek tako, slučajno…