Ima 2,5 milijarde kuna, ali svojoj djeci ne daje novac: 'Nismo mi bogati nego sam ja bogat!'

Shaquille O'Neal (49) jedan je od najpoznatijih košarkaša u povijesti NBA lige. Ima četiri pobjednička prstena i u karijeri je zaradio hrpu novca pa se njegovo bogatstvo danas procjenjuje na 400 milijuna dolara ili više od 2,5 milijardi kuna.

A Shaq je sada o odnosu prema novcu progovorio u podcastu "Earn Your Leisure" koji se bavi financijama.

- Svojoj djeci stalno govorim: mi nismo bogati, ja sam bogat - počeo je član Kuće slavnih te dodao:

- Moja su djeca sada starija pa su malo ljutiti na mene. Nisu baš uzrujani, ali ne razumiju zašto.

Objasnio je i kako djeca mogu doći do njegova novca. Kaže da je ključna stvar obrazovanje.

- Moraju imati diplomu ili magisterij. I ako onda žele da uložim u neku od njihovih tvrtki će mi morati predstaviti svoju ideju i uvjeriti me da se to isplati - rekao je Shaq i zaključio:

- Nije me briga hoće li se baviti košarkom, nije me briga ništa od toga. Gledajte, imam šestero djece. Htio bih imati liječnika, farmaceuta, odvjetnika, nekoga tko se bavi investicijama i ima tvrtke da preuzme moj posao. Ali, kažem im da im to neću predati. Moraju ga zaraditi - rekao je Shaquille O'Neal koji koji se danas u slobodno vrijeme bavi glazom kao DJ pa je tako prije dvije godine bio na Zrću.

>> Pogledajte i video