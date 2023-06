Igor Tudor objasnio zašto napušta Marseille: 'Nisam potpisao ni za jedan drugi klub'

Umjesto da ostane do lipnja 2024. godine do kada mu je trajao ugovor, Igor Tudor je napustio Olympique Marseille. Već se u jeku loše završnice sezone pretpostavljalo da će do toga doći, a hrvatski trener danas je na konferenciji za medije objasnio razloge.

- Neću govoriti francuski jer ga inače niti ne govorim tečno. Želim zahvaliti predsjedniku i svima u klubu. Bila je čast raditi ovdje s ovom sjajnom obitelji ljudi koji su nas podržavali. Napuštam klub u boljem stanju nego što sam ga zatekao. Odlazim iz privatnih i profesionalnih razloga - rekao je Tudor pa dodao:

- Nisam potpisao ni za jedan drugi klub i nemam nikakvih negativnih osjećaja prema bilo kome. Kada radite u Marseilleu jednu godinu, to je kao da radite dvije-tri godine negdje drugdje. Dao sam sve od sebe. Bilo je besanih noći i puno napornog rada. Uprava je sastavljena od kompetentnih ljudi koji znaju put do uspjeha.

Nada se da će uskoro Marseille osvojiti trofej što on nije uspio.

- Cijenim Francusku, navijače i dobra vina. Liga je dobra, ritam je dobar. Igrali smo dobar nogomet i pružili publici emocije, a ona nam je to vraćala. Klub ima odlične temelje za budućnost i nadam se da će uskoro stizati trofeji na Velodrome - zaključio je Tudor.

U dosadašnjih 47 utakmica Tudor je s Olympiqueom ostvario 27 pobjeda, uz sedam remija i 13 poraza, no završnica sezone bila je loša.