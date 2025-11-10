Igor Štimac u svoje redove doveo mladog vatrenog, Zrinjski se pohvalio novim potpisom

Mladi hrvatski vratar Tin Sajko potpisao je ugovor s Hrvatskim športskim klubom Zrinjskim iz Mostara te će u nastavku sezone pojačati konkurenciju između vratnica bosanskohercegovačkog nogometnog prvaka. Dvadesetjednogodišnji vratar rođen u Koprivnici stiže kao slobodan igrač u redove "plemića" s kojima je potpisao suradnju do kraja aktualne sezone uz mogućnost produženja do 2027. godine, objavio je mostarski klub.

Nedavno se ozlijedio prvi vratar mostarskog kluba Goran Karačić, pa ja između vratnica uskočio Splićanin Marin Ljubić. Posljednji angažman Tin Sajko imao je u NK Rudeš u koji je stigao početkom 2025. godine, nakon što je više od šest godina bio član NK Osijek..

Ovaj talentirani čuvar mreže nastupao je za sve mlađe izabrane vrste hrvatske reprezentacije. Posljednji nastup upisao je u lipnju ove godine za U-21 reprezentaciju u prijateljskoj utakmici protiv Republike Irske.