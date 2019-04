'TO MI JE ČAST'

I predsjednica RH želi ga među vatrenima, a sad je otkrio hoće li igrati za Hrvatsku

- Čast mi je što me jedna od najboljih reprezentacija na svijetu želi. No, ja sam Španjolac i moj san je uvijek bio igrati za svoju državu. To ću i nastaviti - rekao je Olmo.