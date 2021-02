Hrvatu su vatrogasci spašavali nogu nakon loma, doživio traumu glave, ali nije odustao

Danas u Cortini d’Ampezzo započinje Svjetsko prvenstvo u skijanju. U razdoblju između 8. i 21. veljače, u “Kraljici Dolomita” bit će održano 12 utrka u kojima će sudjelovati 600 sportaša iz 70 zemalja, a među njima i devetero Hrvata i to samo u tehničkim disciplinama.

Boje Lijepe Naše na ovom natjecanju branit će skijašice Leona Popović (23), Zrinka Ljutić (17) i Andrea Komšić (24) te skijaši Filip Zubčić (28), Istok Rodeš (25), Samuel Kolega (22), Matej Vidović (27), Dario Komšić (20) i Tvrtko Ljutić (18). Ovom prilikom imat ćemo dva obiteljska tandema (Ljutići i Komšići), a imali bismo i tri da Elias Kolega nije doživio obnovu ozljede loma potkoljenice koja je značila kraj sezone za obećavajućeg pulena Ante Kostelića.

Dva para blizanaca

Jedini od naših predstavnika s realnim izgledima za medalju svakako je trećeplasirani svjetski veleslalomaš Filip Zubčić, a za sve ostale već i plasman u drugu vožnju predstavljat će zadovoljavajući domet. Doduše, možda ne i za negdašnjeg svjetskog juniorskog prvaka Istoka Rodeša koji sanjari o danu dugo iščekivanog novog uzleta.

Za četvero hrvatskih skijaša ovo će Svjetsko prvenstvo imati dodatno značenje jer nisu u financijskom programu reprezentacije. Tu je riječ o Mateju Vidoviću, Tvrtku Ljutiću te Andreji i Dariju Komšiću pri čemu treba reći da su Komšići u svojim skijaškim karijerama dosta imali odveć pehova. Baš kada je trebala prijeći iz dječjeg u seniorsko skijanje (kao što to sada čini Zrinka Ljutić), Andreji se dogodila ozljeda dvaju ligamenata, meniska, napuknuće kosti i mišića.... Još težu ozljedu, također sa 17 godina, doživio je njezin brat Dario, a u to vrijeme bio je drugi i trinaesti na rang-listi Svjetskog skijaškog saveza (FIS) za 2000. godište.

Nakon pada na jednom treningu na Krvavcu, Dariju je na licu mjesta utvrđena fraktura lijeve potkoljenice pa su mu, u bolnici, nogu od pancerice morali odvajati vatrogasci specijalnim alatom. No, jednako opasna, ako ne i opasnija, bila je i ozljeda glave jer je CT pokazao traume glave i izljev krvi u mozak. Kada sve to pričate, u najmanju ruku se naježite pa je zadivljujuće s kakvim optimizmom o svemu priča njihov otac i trener, diplomirani kineziolog, Davor Komšić. A zacijelo mu, kao roditelju, nije bilo lako svjedočiti teškim ozljedama vlastite djece.

– Ja dolazim iz jedne “čvršće” životne priče i bio sam spreman sve to podnijeti. Ozljede moje djece trudio sam se proći što trezvenije, da ne vide da sam uzdrman. Znao sam se s time nositi, ja sam od prvog trenutka prenosio pozitivnu atmosferu.

Četiri godine starija Andrea skijati je počela sa samo pet godina, a vrlo rano je trenirati počeo i Dario. A tatina i njihova upornost nagrađena je i ovom pozivom da brane boje Hrvatske na SP-u.

– To je bio jedan od naših ciljeva, da mi djeca zajedno nastupe na jednom velikom natjecanju pri čemu su Olimpijske igre još uvijek najveći san, onaj koji neće nikad nestati. Osim za Hrvatsku mi se borimo i za naše rodno mjesto Kreševo u BiH – kazao je tata Komšić kojeg smo priupitali i kako uspijeva isfinancirati sve te troškove priprema i putovanja u tako skupom sportu kao što je skijanje:

– Ja ne kukam, nikoga ne napadam jer ja sam se na sve to sam odlučio. Financijski nas je rasteretilo to što je Andrea imala četiri godine stipendiju na University of Colorado. Andrea i Dario nikad nisu prestali biti članovi reprezentacije, jedino što nisu u programu reprezentacije pa radimo individualno. Zapravo, financiramo se kroz splitski Skijaški klub Nordis kojeg sam ja osnova i kroz koji imamo svoje sponzore i donatore. Uspijevamo nekako, kada se čovjek preda, kada mu je sve teško onda i ne uspije.

Nastupit će i mladi Ljutić

Poput Andreje, i Zrinka Ljutić će uz sebe imati svog brata, no Tvrtko će odvojeno doputovati na SP.

– Nakon tri veleslaloma u Njemačkoj, Zrinka i ja ćemo izravno u Cortinu službenim kombijem Saveza. Tvrtko pak ima dva slaloma na Rogli, pa će negdje dva dana na trening i nakon toga u Cortinu. On zasad sve radi sam. Trenutačno je u nezavidnoj situaciji, nema ni trenera, sam se vozi s našim starim kombijem i sam si priprema skije – kazao je tata Amir Ljutić.