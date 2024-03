Ivica Tucak za Večernji list: Odgojio me život na ulici, tukao sam se, pušio, otišao u rat i prošao pakao

Kada je sjeo na klupu Hrvatske nakon Ratka Rudića, kojemu je tri godine bio pomoćnik, Ivicu Tucka dočekali su sa skepsom i pregršt sumnji i pitanja. Dvanaest godina kasnije s karizmatičnim Šibenčaninom njegovom omiljenom kafiću Giro espresso. razgovaramo o njegovom putu do vrha svijeta i silnim preprekama koje je morao preskočiti, o ratu koji mu je uzeo dio života i uništio unosni transfer, povratku iz Beograda gdje je došao napraviti novi iskorak u karijeri, a završio je na šibenskom ratištu u odori Hrvatske vojske, da bi se opet vratio vaterpolu, pa usred rata u bazenu pisao povijest s klubom Solaris, dok danas piše nove retke u puno široj ulozi izbornika Hrvatske. Vaterpolo je obilježio cijeli njegov život, no učinili su to i mladenački život na ulici s najvećim gradskim mangupima, kao i najveća bol koju je uspio preživjeti, tragična smrt njegove kćerkice o kojoj ekskluzivno za Večernji list po prvi put otvoreno govori nakon emotivnog dočeka koji su mu zbog svjetskog zlata, ali ne samo zbog toga, priuštili njegovi sugrađani.

Životni intervju možete pročitati u cijelosti u sutrašnjem izdanju Večernjeg lista, kao i na našem portalu, a u nastavku donosimo cijeli video razgovor i na trenutke potresnu ispovijed Ivice Tucka.

"Životni intervju by Dea Redžić" novi je projekt Video odjela Večernjeg lista, u čijoj produkciji nastaju i politički intervjui, dnevni komentari, lifestyle snimanja i druge forme, pa i dokumentarno-igrani filmovi. I u novom projektu iskoračit ćemo dalje, poticati razmišljanja, a Dea će svoje goste prikazati sasvim drugačijem svjetlu, i neće se ispred nje naći samo sportaši.