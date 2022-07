Hrvatskoj reprezentaciji nema premca u svijetu, ove sezone bere samo zlata

Rukometaši na pijesku Hrvatske osvojili su zlatnu medalju na Svjetskim igrama koje se održavaju u američkom gradu Birminghamu. Izabranici Mladena Paradžika pobijedili su u finalu Katar s 2:1 (14:17, 20:16, 9:6). Ovo je pjeskašima Hrvatske peta medalja na Svjetskim igrama, prva zlatna, te ukupno 33. na velikim natjecanjima. S prethodnih natjecanja na Svjetskim igrama seniori imaju tri bronce (Njemačka 2005., Tajvan 2009., Kolumbija 2013.) i jedno srebro (Poljska 2017.) Ove godine rukometaši na pijesku Hrvatske osvojili su svjetski naslov i zlatnu medalju na Svjetskim igrama, što je izvanredan uspjeh.

Ostaje još samo Španjolska

– Dečki su osvojili još jedno zlato ove godine. Dva velika natjecanja koja smo imali, zasluženo smo i osvojili. S čistim mentalnim sklopom pobjednika, a to je ono što ovu ekipu najviše krasi i drži zajedno. Divno je voditi takvu ekipu zajedno sa svojim pomoćnicima. Treba istaknuti da su dečki zaslužili sve pohvale. Što se tiče utakmice, nervozno finale, ali tako je to kad se igra za medalju i ja bih rekao da je to bilo očekivano s obzirom na važnost utakmice. Odličan zaključak sezone. Još nas očekuje i druga etapa Beach Handball Global Toura u Španjolskoj. Naš cilj je postignut, a sada težimo prema budućnosti i Olimpijadi – rekao je izbornik Paradžik, dodavši:

Za kraj bih poručio da su ove medalje jako bitne za nas jer njih ne bi moglo biti bez rada Hrvatskog rukometnog saveza i svih ljudi koji stoje iza ove medalje. To nije malen broj ljudi, to nije samo deset igrača koji su izašli na teren. To je produkt sustavnog i sinkroniziranog rada svih uključenih i ja sam im jako zahvalan na tome.

Osim zlata, hrvatski seniori su u SAD-u upisali još postignuća. Dominik Marković proglašen je najboljim vratarem turnira, dok je Lucian Bura još jednom odnio titulu najboljeg desnog krila.

Katar odličan, ali...

– Prvo zlato na Svjetskim igrama, koje su zapravo najmasovniji događaj nakon Olimpijskih igara, odnosno događaj za one sportove koji teže ulasku u olimpijsku obitelj. Nakon tri bronce i jednog srebra napokon je stiglo i zlato.

Utakmica je bila jako teška, Katar je bio odličan protivnik.

Pročitali su našu igru u prvom setu te su ga onda lakše pobijedili. U drugom setu pojačali smo igru u napadu, uz dobru obranu koja je bila dobra u prvom i drugom dijelu, uspjeli smo pobijediti i otići u raspucavanje. Vraćamo se punog srca i sretni u Hrvatsku – istaknuo je Ivan Jurić, kapetan Hrvatske.

>> Pogledajte gaf tijekom prijenosa HNL-a