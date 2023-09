Hrvatskoj pravdu dijeli anonimac iz Malte koji nikada nije sudio u reprezentativnim kvalifikacijama

PROTIVNIK VATRENIH

Stipić za VL: Letonci se Hrvatskoj vesele kao mala djeca, kapilare im skoče u očima zbog Modrića

'Hrvatska će pobijediti 3:0. Mislim da je jako bitno što Zlatko Dalić pokušava ujediniti Hrvatsku, on je nešto više od izbornika, on je ujedinitelj. Modrić je ostao i zbog njega, da naprave tu pravu smjenu generacija i to dobro rade. Zlatko zna kako priključiti mlade igrače, ali i kako donijeti neke nepopularne odluke, kao ovo s Livajom' kaže nam nekadašnji hit trener HNL-a.