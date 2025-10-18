Hrvatski stručnjak startao pobjedom: Bivša zvijezda Rijeke zabila prvijenac

Igor Jovićević upisao je pobjedu u svojoj prvoj utakmici na klupi poljskog prvoligaša Widzewa iz Lodza. 51-godišnjak je posao u Widzewu prihvatio tek u srijedu, a već jučer je vodio prvu utakmicu protiv Radomiak Radoma, a njegovi igrači donijeli su mu pobjedu u debiju rezultatom 3:1.

Widzew je poveo s 2:0 u ranoj fazi utakmice pogotcima Sebastiana Bergiera i Petera Therkildsena, a za goste je izjednačio Romario Baro krajem prvog poluvremena. U 69. minuti več je Widzew ponovno bio na dva pogotka prednosti, a pogodak je postigao Lindon Selahi - bivši igrač Rijeke koji se prošlog ljeta pridružio Widzewu. Konačnih 3:2 postavio je igrač Radomiaka Maurides u 90. minuti.

Jovićevića je u Poljsku doveo bivši sportski direktor Gorice i Hajduka Mindaugas Nikoličius, a hrvatski stručnjak zamijenio je na klupi Patryka Czubaka koji je vodio momčad posljednja dva mjeseca nakon što je otpušten Željko Sopić.

Jovićević je posljednji angažman imao u Bugarskoj gdje je prošle sezone osvojio trostruku domaću krunu s Ludogorecom. Vodio je još i drugu momčad Dinama te je privremeno bio trener i prve momčadi. Nakon toga zaputio se u Ukrajinu gdje je vodio Dnipro-1 i Šahtar Donjeck, a prije Ludogoreca imao je avanturu u Saudijskoj Arabiji gdje je vodio Al-Raed.

