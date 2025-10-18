Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 27
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
POLJSKA LIGA

Hrvatski stručnjak startao pobjedom: Bivša zvijezda Rijeke zabila prvijenac

Igor Jovićević
Luka Stanzl/Pixsell
VL
Autor
Karlo Koret
18.10.2025.
u 08:53

Jovićević je posljednji angažman imao u Bugarskoj gdje je prošle sezone osvojio trostruku domaću krunu s Ludogorecom

Igor Jovićević upisao je pobjedu u svojoj prvoj utakmici na klupi poljskog prvoligaša Widzewa iz Lodza. 51-godišnjak je posao u Widzewu prihvatio tek u srijedu, a već jučer je vodio prvu utakmicu protiv Radomiak Radoma, a njegovi igrači donijeli su mu pobjedu u debiju rezultatom 3:1.

Widzew je poveo s 2:0 u ranoj fazi utakmice pogotcima Sebastiana Bergiera i Petera Therkildsena, a za goste je izjednačio Romario Baro krajem prvog poluvremena. U 69. minuti več je Widzew ponovno bio na dva pogotka prednosti, a pogodak je postigao Lindon Selahi - bivši igrač Rijeke koji se prošlog ljeta pridružio Widzewu. Konačnih 3:2 postavio je igrač Radomiaka Maurides u 90. minuti.

Ekskluzivno: Boban nam je objasnio zašto tog povijesnog dana nije igrao za Hrvatsku

Jovićevića je u Poljsku doveo bivši sportski direktor Gorice i Hajduka Mindaugas Nikoličius, a hrvatski stručnjak zamijenio je na klupi Patryka Czubaka koji je vodio momčad posljednja dva mjeseca nakon što je otpušten Željko Sopić.

Jovićević je posljednji angažman imao u Bugarskoj gdje je prošle sezone osvojio trostruku domaću krunu s Ludogorecom. Vodio je još i drugu momčad Dinama te je privremeno bio trener i prve momčadi. Nakon toga zaputio se u Ukrajinu gdje je vodio Dnipro-1 i Šahtar Donjeck, a prije Ludogoreca imao je avanturu u Saudijskoj Arabiji gdje je vodio Al-Raed.

VEZANI ČLANCI: 
Ključne riječi
HNK Rijeka Lindon Selahi Widzew Lodz Igor Jovićević

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još