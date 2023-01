Hrvatski stolnotenisači pobijedili Španjolsku, za odlazak na EP trebaju i Austrijance

U srijedu, 25. siječnja, hrvatski stolnotenisači igraju u Dubrovniku važnu utakmicu u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. U goste im dolazi Austrija koja, kao i naša reprezentacija, ima jednu pobjedu iz isto toliko susreta. Obje reprezentacije svladale su Španjolsku te će se u Gospinu polju (18 sati) boriti za vizu za EP, koji će se ove godine održati u Švedskoj (Malmö).

Kinez je sada izbornik

- Pobjedom u tom susretu praktički bismo osigurali nastup na Europskom prvenstvu - istaknuo je izbornik Neven Karković te dodao:

- Pobjeda bi nam i olakšala sljedeća dva susreta, svakako bismo mogli igrati opuštenije.

Hrvatska će u Dubrovniku istrčati u ovom sastavu: Andrej Gaćina (26. na svijetu), Tomislav Pucar (45.), Filip Zeljko (87.), Borna Petek (372.). Nedostaju Frane Kojić (240.) i Ivor Ban (272.) koji su spriječeni klupskim obvezama, ali zato je priliku dobio 17-godišnji Borna Petek. Ovo će mu biti prvi put kako je dio seniorske reprezentacije, svakako lijepo iskustvo za njega.

Austrijanci će vjerojatno biti jači za Daniela Habesohna (62.), koji nije igrao u meču sa Španjolcima. Tu je i njihov prvi igrač Robert Gardos (44.) te dvojica mlađih, Andreas Levenko (211.) i David Serdaroglu (154.). Inače, Austrijanci su 2015. bili europski prvaci, a iz tih vremena tu su još Gardos i Habesohn. Doduše, i Chen Weixing, koji je sada u ulozi izbornika. Riječ je o Kinezu s austrijskom putovnicom koji je godinama bio jedan od najboljih defenzivnih igrača.

- Austrija ima jaku reprezentaciju, već godinama je u samom vrhu, odmah iza najboljih. Predvode je iskusni Gardos i Habesohn, pogotovo Gardos igra naročito dobro u posljednje vrijeme. Šanse su 50-50. Nadam se da će naši igrači, zbog zgusnutog rasporeda ligaških natjecanja i turnira, biti zdravi, a na meni je da ih pokušam osvježiti iako to neće biti lako s obzirom na to da se stalno negdje igra. No, s druge strane, vidim da su oni navikli na to - kaže izbornik.

Dubrovnik i STK Libertas Marinkolor će prvi put ugostiti našu reprezentaciju, a Gospino polje krasi to da je podrška s tribina uvijek bučna.

Treći u kvalifikacije

- Nadam se da ćemo u vrućoj atmosferi naših prijatelja u Dubrovniku imati dodatni vjetar u leđa te da Austrijancima neće biti lako. Nismo dosad igrali u Dubrovniku, ali sudeći prema ligaškim susretima, tamo je atmosfera uvijek glasna i vruća. To su ljudi koji vole sport i stolni tenis, prava navijačka publika. Bilo bi odlično da na što više mjesta imamo takvu publiku koja cijeni što radimo i koja se bori zajedno s nama - zaključio je Karković.

Dvije najbolje reprezentacije iz skupine izborit će EP, a trećeplasirana reprezentacija ide u dodatne kvalifikacije.