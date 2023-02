Hrvatski reprezentativac Filip Šestan: Rame je dobro, ali nije na sto posto

Filip Šestan, 195 cm visok 27-godišnji hrvatski odbojkaški reprezentativac, spada u red onih odbojkaša koji nisu neprestano u žarištu interesa medija, ali je tip igrača kakve svaki iole ozbiljniji trener zapravo najviše voli.

Uostalom, Filip je nezamjenjiv primač pucač, "četvorka" hrvatske reprezentacije, bez čijeg učinka ne bi u posljednje vrijeme ni bilo tako dobrih rezultata naše muške odbojke.

Ovu sezonu Filip igra u najvećem slovenskom klubu ACH Volleyu iz Ljubljane, koji trenira lanjski trener mladostaša Radovan Gačič, koji je zamijenio Hrvata Mladena Kašića. Zadovoljan je, iako je zapravo dugo vukao ozljedu ramena.

– Dobro je, ovo je pravi klub i nisam pogriješio kad sam odlučio doći. Sve je zapravo super osim ozljede koja me dugo mučila i uzela mi gotovo dva mjeseca. Rame je u pitanju, desno, pucačko, za one koji se bolje razumiju – labrum. Srećom, nije bila potrebna operacija, ali oporavak je trajao gotovo dva mjeseca, od listopada do Nove godine. Jako mi je žao što sam zbog toga propustio gotovo cijelu Ligu prvaka, kojoj sam se silno veselio. Sada je sve O. K. s ramenom, iako još nisam na sto posto. Ali ide to polako svojim tijekom, jer kod takve ozljede nema sigurne procjene koliko dugo treba rehabilitaciji da odradi svoje. Osvojiti domaće prvenstvo i kup te MEVZA ligu, to zapravo nije cilj, to je na neki način imperativ – rekao je Šestan.

Jedva čeka ljeto...

– Jako mi je drago što ćemo Zlatnu europsku ligu i Final Four igrati u mojem Zadru. Nadam se da će nas i publika tada doći bodriti u velikom broju – istaknuo je Šestan.