Hrvatski odbojkaši nastavljaju s pobjedama: Pala je i Sjeverna Makedonija, i to nakon velikog preokreta

Hrvatska muška odbojkaška reprezentacija došla je i do pete pobjede u ovogodišnjoj Zlatnoj Europskoj ligi svladavši u osječkoj dvorani Gradski vrt reprezentaciju Sjeverne Makedonije sa 3-2 u setovima (31, -17, -27, 21, 15-12). Bila je to prva utakmica u kojoj su izabranici Igora Juričića morali nadoknaditi zaostatak od 1-2 u setovima, da bi nakon iscrpljujućih dva sata i 33 minute konačno došli do pobjede za koju su nagrađeni sa dva boda, a jedan je otišao Makedoncima. Hrvatska je utakmicu mogla i izgubiti u tri seta, jer su gosti u prvoj dionici, koja je završila 33-31 za Hrvatsku, imali set-loptu kod vodstva 29-28.

Ono što su propustili u prvom, Makedonci su nadoknadili u trećem setu, u kojem su hrvatski odbojkaši propustili dvije set-lopte (24-23, 25-24), i sa 29-27 došli na korak do pobjede. No, tamo su i ostali. Domaća reprezentacija je bolju igru u četvrtom i petom setu okrunila petom uzastopnom pobjedom.

Petar Đirlić sa 29 poena i Marko Sedlaček sa 26, ponovno su bili najučinkovitiji u hrvatskoj reprezentaciji. Makedonce je sa 35 poena predvodio Nikola Gjorgiev. Hrvatska je jedina od 12 reprezentacija sa stopostotnim učinkom te sa 14 od mogućih 15 bodova drži prvo mjesto. Češka je druga sa 13 bodova, a Ukrajina treća sa 12.

Izabranicima Igora Juričića slijedi dan odmora u kojem će na osječkom turniru na rasporedu biti dvoboj Sjeverne Makedonije i Španjolske, a u nedjelju će u posljednjem kolu grupne faze Hrvati zaigrati protiv Španjolaca za potvrdu prvog mjesta. Četiri najbolje reprezentacije nakon ukupno 12 odigranih turnira zaigrat će na završnom turniru kojem će 15. i 16. lipnja domaćin biti Osijek.