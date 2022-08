Hrvatski kapetan: Žao nam je, izgubili smo jako bitnu utakmicu

Veliki je ulog bio u utakmici 5. kola kvalifikacijske skupine E za odlazak na Europsko prvenstvo dogodine, igranoj u Osijeku, pred odbojkašima Hrvatske. Morali su pobijediti vodeću Grčku, ali glatko s 3:0 jer samo taj rezultat im je donosio prvo mjesto u skupini i izravan plasman na EP. Naime, težak kiks u Glyfadi, kada su stradali od domaćina Grka s 0:3, posložio je karte tako da su morali uzvratiti istom mjerom. To je bila vrlo teška zadaća jer Grčka je i prije početka kvalifikacija slovila za favorita u našoj skupini, bez obzira na to što su ih naši pobijedili krajem lipnja na Mediteranskim igrama s 3:0.

Nismo izdržali pritisak

Hrvatski izbornik Cedric Énard ustrajao je u svojoj prvoj postavi koju drži gotovo cijelo vrijeme na terenu: organizator igre Petar Višić, dijagonala mu korektor i imenjak Petar Đirlić, par srednjih blokera Kruno Nikačević i Ivan Mihalj, koje je na zadnjoj liniji mijenjao libero Hrvoje Pervan te primači-pucači Marko Sedlaček i Filip Šestan. Već od prvog poena bilo je vidljivo da će to biti rovovska bitka u kojoj nitko neće ostvariti veću rezultatsku prednost u setu, ali i da će to biti susret koji na našu žalost neće završiti s 3:0. Igralo se poen za poen, uz dvije serije od po 4-0 obaju takmaca i stiglo se do meč-lopte na 24:22 za Hrvatsku. Voulkidis asom diže nadu Grka za 24:23, a nakon naše minute odmora loptu s linije servisa šalje u aut za konačnih 25:23 Hrvatske.

– Jedna jako bitna utakmica koju nažalost nismo uspjeli dobiti. Imali smo pritisak da moramo pobijediti, no mislim da to nije puno utjecalo na našu igru. Većinom smo odradili dobar posao, ali protivnik je bio bolji. Imali smo svoje prilike koje, nažalost, nismo iskoristili. Svima nam je žao, no čeka nas sljedeća utakmica i idemo dalje – istaknuo je kapetan Marko Sedlaček.

No u drugom se setu ponovno poklopilo da isti igrač asom okonča set za 25:22 Grčke i 1-1 u setovima. U tom su setu Grci bili u vodstvu, ne velikom, ali vodstvu koje im je donosilo veću mirnoću. U prvom su setu naši suparnici napravili devet neforsiranih pogrešaka, do kraja drugog seta oba suparnika bila su na 13. Nakon drugog seta Hrvatska je imala sedam poena blokom, Grčka jedan, ali zato dva poena asom (mi 0), što se pokazalo ključnim. Grci su imali i 34 poena u napadu u prva dva seta za razliku od naših 28. Petar Đirlić bio je sjajan sa 17 poena, srednji blokeri Nikačević i Mihalj sa po 5, ali izostao je veći učinak primača-pucača.

Nakon 1:1 susret se pomalo "razvodnio". Hrvate je očito pogodio gubitak drugog seta pa su u pomalo dekoncentriranoj igri izgubili i treći s 22:25, nakon što su cijelo vrijeme rezultatski zaostajali. U četvrtom je Šestana (četiri poena do tada) zamijenio Ivan Zeljković, koncentracija se vratila i Hrvatska je bila u pozitivi sve do 21:18, a od tada Grci kreću u kontranapad, dolaze do 21:21, imaju prvu meč-loptu kod 24:23 i na kraju je pretvaraju u set-meč loptu kod 28:26, za konačnih 3-1 u setovima.

Bolji u bloku, ali...

Petar Đirlić s 28 poena bio je najučinkovitiji igrač na utakmici. Na kraju je Hrvatska bila bolja u bloku (9-5), Grčka na servisu (3-1) i poenima u napadu (68-54). U susretu u našoj skupini Cipar je s 3:0 pobijedio Norvešku, a u posljednjem se kolu ovog vikenda sastaju Cipar i Hrvatska te Grčka i Norveška.

Već se sada može konstatirati da je ovom pobjedom Grčka osigurala prvu poziciju u skupini i EP dogodine, dok Hrvatska svoj prolaz traži među pet najbolje plasiranih drugih u skupini, koji također osiguravaju odlazak na Europsko prvenstvo. A da bismo bili drugi u skupini, moramo pobijediti Cipar u gostima.