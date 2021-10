Hrvatski boksač Filip Kolar također se oprostio od Beograda

Hrvatski boksački reprezentativac Filip Kolar nije se uspio plasirati u osminu finala Svjetskog prvenstva u Beogradu u polusrednjoj kategoriji (do 75kg), bolji od njega je jednoglasnom odlukom sudaca bio Norvežanin Don Emini.

Ranije u petak od daljnjeg nastupa oprostio se i Toni Filipi, njega je u dvoboju u teškoj kategoriji (do 92kg) također jednoglasnom odlukom sudaca svladao talijanski prvak Aziz Abbes Mouhiidine.

Porazima Kolara i Filipija, Hrvatska je ostala na još četvorici predstavnika u Beogradu. Trojica će svoje dvoboje imati danas, Luka Plantić će u poluteškoj kategoriji (do 80kg) za suparnika imati Bjelorusa Alekseja Alforova, Gabrijel Veočić će u srednjoj kategoriji (do 75kg) boksati protiv Lea Cvitanovića iz BiH, dok će Matteo Komadina u poluvelter kategoriji (do 63.5kg) boksati protiv Ukrajinca Denisa Pesockog.

U nedjelju će Damir Plantić u međuteškoj kategoriji (do 86kg) boksati protiv Belgijanca Victora Schelstraetea.

