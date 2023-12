Hrvatske rukometašice u drami stigle do važne pobjede, svladale su Crnu Goru

Hrvatska reprezentacija je pobijedila/poražena Crnu Goru/od Crne Gore sa 26-25 (13-13) u prvoj utakmici druge faze grupnog dijela natjecanja na Svjetskom prvenstvu rukometašica, koja je u četvrtak odigrana u švedskom Goeteborgu.

Valentina Blažević je sa šest pogodaka predvodila hrvatske rukometašice. Pet golova je postigla Dejana Milosavljević, a četiri Katarina Ježić. Po triput su mrežu zatresle Ćamila Mičijević i Nikolina Zadravec.

Itana Grbić je s pet pogodaka bila najbolji strijelac u crnogorskoj reprezentaciji, a četiri gola je postigla Jelena Despotović.

Crna Gora je ostala na vrhu ljestvice s četiri boda, koliko ima i Švedska uz utakmicu manje. Hrvatska se s tri boda probila na treće mjesto. Četvrta je Mađarska s dva boda, jedan ima Senegal, a na dnu je Kamerun bez bodova.

Hrvatske rukometašice su započele utakmicu odličnom igrom u obrani koja im je u početku donijela u dva navrata po tri pogotka prednosti (4-1, 5-2). Do sredine prvog poluvremena proradio je crnogorski napad pa su izabranice Bojane Popović u 13. minuti došle do izjednačenja (6-6).

U 21. minuti golom krađom i golom Nikoline Zadravec Hrvatska je ponovno došla do +3 (10-7). No, pri vodstvu izabranica Ivice Obrvana od 13-11 u razmaku od 15 sekundi isključene su Katarina Ježić i Dora Kalaus Žulj pa su crnogorske rukometašice uspjele do odmora doći do izjednačenja (13-13).

Prvo poluvrijeme je obilježila i teška ozljeda bivše hrvatske reprezentativke Marte Batinović (Žderić), koja je od 2019. brani za Crnu Goru. Iskusna vratarica je bez kontakta napravila krivi pokret, proklizala i ozlijedila desno koljeno, zbog čega je morala biti iznijeta s terena.

Baš kao na početku utakmice, hrvatske rukometašice odlično su otvorile drugu dionicu dvoboja i do 42. minute dopustila suparnicama samo jedan gol, a postigle ih šest za najveću prednost na utakmici (19-14).

Tada je crnogorska izbornica zatražila minutu odmora i njena je ekipa polako počela smanjivati hrvatsku prednost. U 54. minuti golom Ćamile Mičijević hrvatska reprezentacija je došla do +3 (24-21), ali je samo minutu poslije Crna Gora došla na samo gol zaostatka (24-23). Hrvatice su uzvratile pogocima Dejane Milosavljević i Stele Posavec pa je prednost ponovno narasla na +3 (26-23) na nešto više od tri minute prije kraja.

Uslijedila je dramatična završnica u kojoj je Hrvatska ostala bez pogotka, a Crnogorke su imale napad za izjednačenje u kojem je Itana Grbić 15 sekundi prije kraja iz izrađene akcije promašila vrata. Hrvatske rukometašice su do isteka vremena uspjele sačuvati loptu i tako doći do pobjede koja ih je ostavila u utrci za prva dva mjesta koja donose plasman u čettvrtfinale.

Sljedeću utakmicu će izabranice Ivice Obrvana igrati u subotu, 9. prosinca (18 sati), protiv Kameruna, dok će ovu fazu natjecanja zaključiti u ponedjeljak, 11. prosinca (18 sati), protiv Mađarske.