Hrvatska uvjerljivo pobijedila sudionicu Svjetskog prvenstva koju vodi sjajni srpski trener

U prvoj međusobnoj trening utakmici, igranoj u Kranjskoj Gori, hrvatska muška košarkaška reprezentacija pobijedila je Kinu sa 82:64. Nakon slične utakmice protiv Slovačke, novom izborniku Josipu Sesaru bila je to druga pobjeda, u drugom nastupu, na kormilu nacionalne vrste. A dodatni faktor zadovoljstva zacijelo je taj što je Hrvatska pobijedila zemlju sudionicu ovoljetnog Svjetskog prvenstva čiju reprezentaciju predvodi bivši srpski izbornik Aleksandar Đorđević.

Najučinkovitiji u hrvatskom sastavu bili su krilo Dario Drežnjak (13 koševa), bek Roko Badžim (11 koševa), krilni-centar Roko Prkačin (8 koševa, 4 skoka) i razigravač Goran Filipović (7 koševa, 5 asista). Kod Kineza koji će u subotu u Opatiji nastupiti u jačem sastavu (s prvim razigravačem i centrom) prednjačio je Zhenin (21 koš).

- Neke stvari smo napadački pokušali odigrati što smo uvježbavali i te stvari su bile bolje nego protiv Slovačke. Što se tiče obrane, nisam htio koristiti ove alternativne, koje imamo u pripremi. Odigrali smo 2-3 obrane čisto da promijenimo ritam a ono što smo igrali čovjek na čovjeka sa prvom, trećom i četvrtom mogu biti zadovoljan. U drugoj smo ušli u neku nervozu i tu nam se poremetio ritam, prije svega napadački, no u globalu mogu biti zadovoljan kako smo odradili. I danas sam gledao rasporediti minutažu kako igrače ne bih preopteretio - kazao je hrvatski izbornik Josip Sesar koji je u utakmicu krenuo s petorkom na tri beka (Filipović, Badžim, Gnjidić plus Prkačin i Branković) pri čemu je istaknuo višepozicijsku upotrebljivost Lovre Gnjidića:

- Moram reći da prvi put radim s Gnjidićem, da ga osjetim na parketu, a on sjajno funkcionira na poziciji dva i tri gdje kao kreativan igrač može kreaciju preuzeti na sebe. U defenzivnom smislu, ima dugačke ekstremitete, može preuzeti i on je igrač koji može pokrivati tri pozicije.

A igrač koji se istaknuo svojim iskustvom bio je Dario Drežnjak:

- Rekao bih da je zasad OK, no ima još puno prostora. Pokazali smo neke dobre a neke loše stvari na kojima trebamo raditi. Na koncu je dobar osjećaj pobijediti reprezentaciju koja se kvalificirala za Svjetsko prvenstvo i koja ima tako veliku košarkašku bazu. To će nam biti dobar motiv za nastavak priprema.

U reprezentaciji je ponovo Goran Filipović, razigravač španjolskog drugoligaša Corune:

- Drago mi je što sam ponovo u reprezentaciji. Radimo, napravili smo korak naprijed u odnosu na prvu utakmicu. Mislim da brzo hvatamo. Igramo brzo, pokušavamo da to ne bude i brzopleto. Nećemo ništa obećavati, zatvorit ćemo se u dvoranu i gledati da u pretkvalifikacijama za Eurobasket protiv Irske i Luksemburga.

Svoje prve koševe za reprezentaciju postigao je 19-godišnji Luka Krajnović (2) a preostali strijelci za Hrvatsku bili su Perković (7), Ljubičić (8), Branković (6), Perković (6), Gnjidić (6), Mateo Drežnjak (5) i Kalajžić (3).