Hrvatska nikad u povijesti nije ovako loše stajala, prijeti nam skupina smrti

Rukometaši Hrvatske pobijedili su Belgiju (34:29) u posljednjoj utakmici skupine i tako samo potvrdili plasman na Europsko prvenstvo koje će se u siječnju 2024. godine igrati u Njemačkoj. Pobjeda nam je donijela drugo mjesto u skupini, ali ne i bolje mjesto u ždrijebu koji će se održati 10. svibnja u Düsseldorfu. Naime, Hrvatska je svrstana tek u treći "šešir" i sigurno je da ne možemo igrati protiv Bosne i Hercegovine (izbornik Smajlagić), Poljske, Češke, Srbije i Sjeverne Makedonije.

Igramo u Mannheimu

Kako je za šest reprezentacija već određeno u kojim će gradovima igrati, jasno je da od nositelja iz prvog pota nećemo igrati protiv Njemačke (igrat će u skupini A u Düsseldorfu i Berlinu), Islanda (igrat će u skupini C u Münchenu), Norveške (igrat će u skupini D u Berlinu), Švedske (igrat će u skupini E u Mannheimu) te Danske (igrat će u skupini F u Münchenu). Hrvatska će igrati u skupini B, u Mannheimu, u SAP Areni.

Od reprezentacija iz prvog pota možemo igrati protiv Španjolske ili Francuske, iz drugog pota potencijalni su suparnici Nizozemska, Slovenija, Mađarska, Portugal i Austrija, te iz četvrtog pota Švicarska, Rumunjska, Crna Gora, Grčka, Gruzija ili Farski otoci.

– Da bismo prošli u drugi krug i prenijeli bodove, u svakom slučaju moramo pobijediti nekog jakog. Naravno, svi mi želimo što lakši put do završnice. No, da bismo pobjeđivali jake, moramo se dobro pripremiti i moramo igrati puno, puno bolje nego u kvalifikacijama. Tu mislim na ove zadnje četiri utakmice, u kojima mogu biti zadovoljan samo time kako smo igrali po jedno poluvrijeme. Moramo podići kvalitetu svoje igre na barem 45-50 minuta, a ne na trideset, kako je bilo u ove četiri utakmice otkako sam izbornik – rekao je Goran Perkovac.

Najgori mogući scenarij na ždrijebu bio bi da smo u skupini s Francuskom, Nizozemskom i Švicarskom, a najbolji scenarij da smo u skupini sa Španjolskom, Austrijom i Gruzijom.

– Što se mene tiče, može i Grčka – nasmijao se Perkovac.

Izbornik je u četiri utakmice osvojio pet od mogućih osam bodova. Da smo kojim slučajem pobijedili Nizozemsku u Osijeku, bili bismo prvi u skupini i bili bismo ždrijebani iz drugog "šešira". Postigli smo pod Perkovcem u četiri utakmice 117 pogodaka (29 po utakmici), a primili smo 112 (28 po utakmici). U četiri utakmice izbornik je koristio usluge 23 igrača. Najbolji strijelac bio mu je Luka Cindrić iako je igrao samo zadnje dvije utakmice, na kojima je postigao 18 pogodaka – dvaput po devet. Drugi naš strijelac bio je Mateo Maraš (14 pogodaka), a zatim slijede Glavaš (12), Šarac (11) i Šoštarić (11). Od trojice vratara najbolje brojke, odnosno najbolji postotak obrana ima Dominik Kuzmanović (jednom je imao 36, a jednom 47 posto uspješnih obrana). Filip Ivić je protiv Belgije imao sjajnih 31 posto.

Računam na još dvojicu

– To su uglavnom igrači na koje ću računati za Europsko prvenstvo u Njemačkoj. Dobro, tu treba dodati još dvojicu koja su trenutno ozlijeđena, a do EP-a će se oporaviti, to su Ivan Martinović i Halil Jaganjac – istaknuo je Perkovac.

Do listopada nemate više akcije?

– To nije dobro i pokušat ću u lipnju okupiti B reprezentaciju, da vidim na koga mogu računati u budućnosti – zaključio je Perkovac.

Kad smo već kod budućnosti, kadeti Hrvatske osvojili su naslov mediteranskog prvaka. U finalu turnira kojem je domaćin bio Tunis hrvatska reprezentacija pobijedila je Francusku 39:32 i tako bez poraza osvojila zlato.