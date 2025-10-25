Hrvatska legenda: Te '92. nisam htio igrati za Jugoslaviju. Kinezi? Nećemo ih dovoditi!

Zoran Primorac, legendarni hrvatski stolnotenisač, osvajač 27 medalja na velikim natjecanjima – europska i svjetska prvenstva te Olimpijske igre – sudionik na sedam Olimpijskih igara, od 1988. do 2012. godine, danas obnaša dužnost predsjednika Hrvatskog stolnoteniskog saveza i sada se može pohvaliti da je baš u njegovu mandatu Hrvatska bila sjajan organizator netom završenog Europskog ekipnog prvenstva u stolnom tenisu, i to u njegovu rodnom Zadru.



Kako ste zadovoljni Europskim prvenstvom?