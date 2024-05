Hrvatska je odigrala kako nije smjela. Očito je da se nekim igračima baš i ne ide na Olimpijske igre

Rukometaši Hrvatske nisu se proslavili u prvom nastupu na Gjensidige kupu u Oslu. Izabranici Dagura Sigurdssona izgubili su od domaćina, Norveške s uvjerljivih šest pogodaka razlike (26:32). Nije to bila ni sjena one reprezentacije koja je s tri pobjede na kvalifikacijskom turniru u Hannoveru izborila plasman na olimpijske igre u Parizu. U redu, ovo je prijateljski turnir na kojem je nedostajalo nekoliko bitnih igrača poput Luke Cindrića (ozljeda), Tina Lučina (ozljeda), Igora Karačića (tek je došao u Oslo i bit će spreman za subotnju utakmicu protiv Argentine), ali ne može se igrati ovako bez motiva i volje.

Još smo se koliko-toliko dobro držali u prvom poluvremenu (14:16) ali smo u nastavku olako rasprodali ugled kojeg smo počeli vraćati u kvalifikacijama za olimpijske igre. Dagur Sigurdsson dao je priliku nekim igračima, no očigledno se nekima baš i ne ide u Pariz. Primjerice, Mileti koji se ispromašivao i to ne sa šutevima s krila već iz kontri. Igra “ne da mi se” odrazio se podjednako u obrani i napadu. Nije top bila obrana koja garantira borbu za medalju na olimpijskim igrama, a u napadu je bilo previše pogrešaka. I to je bilo previše tehničkih pogrešaka – kriva dodavanja ili prekršaji u napadu.

- Dobro smo otvorili utakmicu. Kontrolirali smo situaciju, ali kada je Norveška osnažila svoju igru i počela igrati brže izgubili smo se. Bilo je jako puno pogrešaka u našoj igri, moralo je ovako završiti. Idemo dalje, ovo je turnir na kojem želim vidjeti širinu naše momčadi i da bolje ocijenim neke igrače - rekao je Dagur Sigurdsson, izbornik Hrvatske

Samo dva igrača zaslužuju prolaznu ocjenu. Jedan je Ivan Martinović koji je u ovom trenutku naš daleko najbolji igrač, te Dominik Kuzmanović koji je još jednom potvrdio da je riječ o jednom od najboljih svjetskih mladih vratara. Kapetan Domagoj Duvnjak vukao je koliko je mogao, ni Klarica nije bio toliko loš, a svi ostali će se morati dobro zamisliti da li za njih ima mjesta u Parizu. A mjesta je malo...

- Nismo igrali onako kako znamo. Napravili smo previše pogrešaka, nismo imali fokus ni u napadu ni u obrani. Norvežani su iskoristili te naše slabosti i zasluženo su pobijedili. Moramo dobro analizirati koje su to bile pogreške i gdje smo najčešće griješili - rekao je Ivan Martinović.

Foto: kolektiff images

Zvonimir Srna još je dodao:

- Nije to ona reprezentacija koja je sjajno igrala u Hannoveru, Nismo se držali plana. Puno smo tehničkih grešaka napravili, prvi ja. Mislim da smo im dali u ruke deset lopti i svih deset su realizirali. Probali smo i neke nove stvari. Treba što prije zaboraviti ovu utakmicu i dobro se pripremiti za Argentinu - rekao je Srna.

Prvi strijelac Hrvatske bio je Ivan Martinović s osam pogodaka, Dominik Kuzmanović imao je 14 obrana dok je najbolji kod Norveške bio je Alexander Blonz koji je postigao 11 pogodaka. Sljedeći susret igramo u subotu protiv Argentine, a za kraj slijedi Danska u nedjelju.