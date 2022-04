Zna se kad i gdje igra Hrvatska na Svjetskom prvenstvu u Kataru!

Nakon ždrijeba skupina Svjetskog nogometnog prvenstva 2022. u Kataru, koji se održava od 21. studenoga do 18. prosinca, Međunarodna nogometna federacija (FIFA) je objavila i raspored utakmica finalnog turnira.

Za nas su svakako najvažniji termini odigravanja utakmica hrvatske reprezentacije koja će igrati u skupini F zajedno s Belgijom, Kanadom i Marokom.

Vatreni otvaraju SP protiv Maroka 23. studenog u 11.00 sati po hrvatskom vremenu na stadionu Al Bayt u Al Khoru.

Četiri dana kasnije svjetskim doprvacima slijedi ogled protv Kanade u 17.00 sati na stadionu Khalifa International u Dohi, a nastup u skupini Hrvatska će zaključiti 1. prosinca u 16.00 sati protiv Belgije na stadionu Ahmad Bin Ali u Al Rayyanu.

Izbornik Zlatko Dalić bio je optimističan poslije ždrijeba i nije krio zadovoljstvo.

- Uglavnom sam zadovoljan jer ne može se očekivati lagana skupina. Belgija je bila prva na Fifinoj ljestvici. Kanada je bila jako dobra u kvalifikacijama i oni napreduju i neće biti lagano. Maroko vodi Halilhodžić, znamo koliko je to veliki trener. No, spremni smo, znamo što nam je cilj. Želimo proći skupinu i to nam je jako važno - rekao je Dalić i dodao:

- Igramo s Marokom prvu utakmicu pa Kanadom i zadnju s Belgijom. Ne smijemo nikoga podcijeniti. Vjerujem u našu reprezentaciju, uvijek sam optimist. Spremni smo za ono što nas čeka.

Kao cilj se osmina finala nameće sama po sebi, što je izbornik i potvrdio, ali uz "spuštanje lopte na zemlju".

- Bit ćemo kao uvijek skromni. Idemo korak po korak. Najvažnije je proći skupinu.

Ispunila mu se želja kod ždrijeba. Kao i mnogima koji navijaju za Hrvatsku.

- Htio sam izbjeći Francusku, s njima smo odigrali puno utakmica.

Inače, suprotno uvriježenom običaju da prvu utakmicu igra domaća reprezentacija, ovogodišnju smotru otvorit će dvoboj Nizozemske i Senegala.

Bit će to dvoboj 1. kola skupine A u kojoj su još domaćin Katar i Ekvador, no Nizozemska i Senegal će na teren stadiona Al Thumama u Dohi već u 11 sati po hrvatskom vremenu, dok će Katar i Ekvador svoj dvoboj igrati istoga dana, ali od 17 sati na stadionu Al Bayt u Al Khoru.