Hrvatica osvojila brončanu medalju na juniorskom SP-u

Hrvatska džudašica Jana Cvjetko (19) osvojila je brončanu medalju na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Limi.

Najmlađa od triju sestara Cvjetko (op. a. Lara i Nina) u kategoriji do 70 kg osvojila je broncu pobjedom protiv Turkinje Ecem Baysug nakon samo 20 sekundi. Cvjetko je u rekordnom vremenu završila borbu izvršivši polugu, prisilivši Baysug na predaju.

„Jako sam ponosna na medalju, jer sam zaista imala tešku godinu. Nismo imali trenera niti dvoranu, tako da početkom ove godine nisam mogla niti sanjati ovakav uspjeh. Ranije ove godine sam izgubila od Baysug na Europskom prvenstvu, nakon čega je ona postala Europska prvakinja, tako da mi je bilo jako drago što sam imala priliku uzvratiti za poraz u Bratislavi“, kazala je članica JK Black Belt – Zagreb.

Mlada Zagrepčanka u preliminarnim je borbama imala četiri nastupa. U prvom kolu savladala je predstavnicu Uzbekistana Khurshidu Razzokberdijevu, potom je pobijedila Talijanku Saru Virgilio, dok je u četvrtfinalu poražena od Francuskinje Teophilu Dabres-Takam. Nakon tog poraza, Cvjetko je nastupila u repesažu, gdje je svladala Ruskinju Evu Ognivovu, koja je nastupala pod zastavom Međunarodne judo federacije (IJF).

„U prvoj borbi me čekala Uzbekistanka, s kojom mi nije baš najbolje krenulo, ali mislim da sam uspjela zadržati fokus. Nakon te borbe sve je išlo malo lakše. S Talijankom sam se već borila ove godine i pobijedila je, pa sam bila malo sigurnija. S druge strane, protiv Francuskinje i Ruskinje sam bila dosta nervoznija jer su to jedne od boljih natjecateljica u Europi, ali mislim da sam na kraju odradila te borbe jako dobro i uspjela se držati taktike. Smatram da imam još puno na čemu trebam raditi, ali ovaj rezultat je velik poticaj i nadam se da ćete me još gledati“, zaključila je brončana Cvjetko.

Uz Cvjetko, jedina hrvatska predstavnica na SP-u bila je Nika Slaček (JK Profectus – Samobor), koja je nastupila u istoj kategoriji te završila s pobjedom i porazom – pobijedila je Peruanku Ariannu Turkowsky, a poražena je od Baysug.

Jana Cvjetko osvojila je devetu medalju za Hrvatsku u povijesti svjetskih juniorskih prvenstava. Zanimljivo je da je 2021. godine u talijanskoj Olbiji njezina pet godina starija sestra Lara osvojila srebro. Također, u obitelji Cvjetko džudom se bavila i treća sestra Nina (21).