Hrvati u konkurenciji za nagrade među najvećima, evo kako možete dati glas

Rafael Nadal rekorder je po broju osvojenih trofeja na jednom turniru, 13 puta slavio je u Roland Garrosu. No u svijetu tenisa postoji jedna još jača dominacija, a vezana je uz – a koga bi drugoga – Rogera Federera.

On je čak 17 puta zaredom osvajao ATP-ovu nagradu za najomiljenijeg tenisača u izboru teniskih fanova.

Jedna je to od kategorija izbora koji svake godine organizira ATP, a tako će biti i ove godine. U toj kategoriji ove godine baš i nemamo aduta (iako je sve relativno), no birat će se i najomiljeniji par, a tu su dvojica naših tenisača, sa svojim partnerima, među favoritima. Mate Pavić i Brazilac Bruno Soares osvajači su US Opena i finalisti Roland Garrosa, dok su Nikola Mektić i Nizozemac Wesley Koolhof finalisti US Opena, ali i osvajači završnog Mastersa u Londonu, a ta je nagrada i najsvježija.

Procjenjuje se da se u svijetu tenisom na ovaj ili onaj način bavi oko 100 milijuna ljudi, a taj sport prati više od milijardu ljudi. Svi oni su potencijalni glasači u izboru na službenoj stranici ATP Toura (atptour.com), a glasovati se može do 11. prosinca.

S godinama je i broj nagrada i kategorija rastao pa se tako ove godine, osim najomiljenijeg igrača u pojedinačnoj konkurenciji i najomiljenijeg para, biraju i: povratnik godine (kandidati su Kevin Anderson, Andrej Kuznjecov, Vašek Pospišil i Miloš Raonić), novak godine (tu su Korda, Musetti i mnogi drugi), igrač koji je najviše napredovao (najozbiljniji kandidati su Diego Schwartzman, Ugo Humbert, Andrej Rubljov i Jannik Sinner), trener godine (Schwartzmanov trener Juan Ignacio Chela i Medvjedevljev Gilles Cervara).

Tu su i nagrade za humanitarni rad (nosi ime po bivšem američkom tenisaču Arthuru Asheu), trenerska nagrada za životno djelo koja nosi ime Tima Gulliksona, nagrada Stefana Edberga za korektnost (za koju kandidiraju i Nadal i Thiem). Nagrada za medijsku djelatnost koja nosi ime Rona Bookmana već je dodijeljena Kevinu Mitchellu, Guardianovu teniskom kroničaru, rođenom u Australiji. Pozivamo vas stoga da podržite naše igrače, poglavito Mektića i Pavića koji imaju izglede da budu dio najomiljenijeg para godine.