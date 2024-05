Hrvati su opet nadmašili sva očekivanja, onome što smo napravili u Zagrebu divi se cijeli svijet

Hrvatski rukometni savez još jednom je nadmašio sva očekivanja Svjetskog rukometnog saveza. Hassan Moustafa, predsjednik IHF-a, mogao je nakon svečanosti ždrijeba skupina za Svjetsko prvenstvo koje će se u siječnju sljedeće godine održati u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj, samo reći:

Opet podignuta ljestvica

– Nevjerojatni sve vi Hrvati. Opet ste podigli ljestvicu i ovakav spektakl ždrijeba teško će opet netko moći nadmašiti.

A ždrijeb je doista bio spektakularan, posebice kada je na pozornicu Lisinskog izašao Baby Lasagna koji je rasplesao dvoranu svojim sada već svjetskim hitom "Rim Tim Tagi Dim".

– Ne skrivam da znam sve riječi pjesme, plesala sam i uživala u nastupu Baby Lasagne – rekla je Ulla Essendrop, Dankinja koja je uz Marka Vargeka vodila program svečanog ždrijeba.

Kako se već zna, Hrvatska će igrati u skupini s Argentinom, Egiptom i Bahreinom. U drugom krugu križamo se sa skupinom u kojoj su Slovenija, Island, Kuba i Zelenortski otoci.

FOTO Baby Lasagna nastupao na ždrijebu Svjetskog prvenstva u rukometu

– Čini mi se da smo dobili dobar ždrijeb. Opet, moramo biti oprezni s Argentinom koja nas je nedavno namučila na turniru u Oslu. Ne smijemo ponoviti onu lošu utakmicu protiv Egipta na posljednjem Svjetskom prvenstvu. Što se tiče križanja, sigurno je da ćemo morati biti jako oprezni protiv Islanda i Slovenije – rekao je Hrvoje Horvat stariji koji je s reprezentacijom bivše Jugoslavije osvojio zlato na Igrama u Münchenu 1972. godine, a s bjelovarskim Partizanom bio prvak Europe.

– U naše vrijeme nisu bile ovako organizirane svečanosti ždrijeba. Mi bismo suparnike prije nekog velikog natjecanja saznali dan prije nego što smo doputovali u zemlju domaćina. Rukomet je jako puno napredovao u posljednjih dvadesetak godina, ne samo igrački, nego i organizacijski – dodao je Horvat koji je gledao ždrijeb u društvu svog Bjelovarčanina, Gordana Jandrokovića, predsjednika Sabora RH.

– Moja pokojna supruga predavala mu je u školi i rekla je da je bio odličan učenik – dodao je Horvat.

Ždrijeb je uživo gledao i Zdravko Zovko, izbornik Hrvatske kada smo osvojili europsku broncu i svjetsko srebro 1994., odnosno 1995. godine.

– Sjećam se ždrijeba u Zagrebu za skupine na Europskom prvenstvu 2000. godine. Tada je sve bilo puno skromnije nego danas, a sjećam se da sam kao izbornik Hrvatske na kraju ždrijeba mogao birati u koju će Hrvatska skupinu. Nažalost, to prvenstvo ostalo je svima u gorkom sjećanju jer niti smo osvojili medalju niti smo se plasirali na olimpijske igre u Sydney – rekao je Zdravko Zovko.

Dagur Sigurdsson, izbornik Hrvatske, dobro poznaje Bahrein jer je kao izbornik Japana puno puta igrao protiv njih na azijskim prvenstvima, a Argentinu je upoznao na nedavnom turniru u Oslu. Izvukli smo Egipat, promašili Francusku koja je obilježila zadnje vrijeme u rukometu, ali to ne znači da Egipat gledamo kao slabijeg protivnika. Dapače, Egipat imamo i na OI-ju, igrat ćemo s njima prijateljski susret uoči Olimpijskih Igara. To je jako dobra i jako ozbiljna selekcija. Moramo se dobro pripremiti i u dobrom zdravstvenom stanju dočekati SP, no prije toga imamo olimpijski nastup i sada smo koncentrirani u prvom redu na njega – istaknuo je Sigurdsson.

Mandić: Želio sam Francuze

Od hrvatskih igrača ždrijebu su uživo nazočili Kuzmanović, Srna, Klarica, Maraš, Pavlović i Mandić.

– Zanimljiva skupina, zadovoljni smo i mislim da smo dobili dobru skupinu. Igramo kod kuće i nadam se da će atmosfera biti dobra, da ćemo ostvariti dobar rezultat. Dobili smo Egipat od jačih reprezentacija, a više bih volio da smo dobili Francuze. Bolje da smo se s njima susreli u grupi da ih se riješimo do kraja – rekao je Matej Mandić, vratar reprezentacije.