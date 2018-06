Hrvati skandirali 'u boj, u boj' tamo gdje je NLO navodno sletio

Na putu do Rostova gdje će Hrvatska odigrati posljednju utakmicu u skupini protiv Islanda hrvatski navijači iz Patrole do gola zastali su u Voronježu, gradu od milijun stanovnika. On je gospodarsko, industrijsko, kulturno i znanstveno središte Voronješke oblasti.

Poznat je po tome što je bio važno središte ruske ratne mornarice. U njemu je car Petar Veliki u 17. stoljeću sagradio brodogradilište gdje se gradila azovska flota, a ona je uključivala prvi ruski linijski ratni brod Goto Predestinacija, ujedno prvi veći ruski vojni brod napravljen bez strane pomoći.

Tijekom Drugog svjetskog rata bio je poprište žestokih borbi između ruskih postojbi Crvene armije i postrojbi Sila Osovine. Nijemci su napali grad kao pripremu za napad na Staljingrad, te su osvojili ključnu prijelaz na rijeci Don. Od lipnja 1941., u Voronježu su se proizvodili višecijevni raketni bacači BM-13 (132 mm), poznati pod imenom Kaćuša (prvo raketno topničko oružje u svijetu). Za vrijeme rata uništeno je 92 posto svih građevina u gradu.

U Voronježu se nalazi i katedrala Navještenja, sagrađena između 1998. i 2009. godine. Visoka je 85 metara i sedma je najviša pravoslavna crkva na svijetu.

A zanimljivo je i kako je 1989. godine TASS (sovjetska novinska agencija) objavio detalje o navodnom slijetanju NLO-a u gradskom parku u Voronježu i susrete s izvanzemaljskim bićima, što su prijavila djeca. Kasnije je vijest proglašena izmišljenom.

Naši navijači obišli su neke znamenitosti prilikom čega su ih mnogi stanovnici Voronježa pozdravljali i tražili zajedničko fotografiranje. Kako je sve izgledalo pogledajte u videu.