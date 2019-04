Hrvati presretni: Idemo u Beograd, ali naš glavni cilj je zlato!

Hrvatska je u finalu Europskoga vaterpolskoga kupa u Zagrebu! Izabranici Ivice Tucka vodili su u polufinalu tešku borbu za Španjolcima, ali na kraju su, bodreni s više od 2000 naših navijača (napunila se i galerija bazena Mladost), ipak stigli do pobjede od 12:9. Dobili su, dakle, renomiranog suparnika istim rezultatom kao i u Rijeci prošle godine u istom natjecanju. Samo je to tada bilo u finalu.

Kao i protiv Grčke dan prije, naši vaterpolisti nisu najbolje otvorili susret s furijom. No, sada je bilo još za nijansu teže i neizvjesnije jer se u posljednju četvrtinu ušlo s neodlučenim omjerom 8:8. A tada je na scenu stupio dotad prilično samozatajni Joković (znali smo da će i on u jednom trenutku uzeti riječ) i s dva pogotka s poveće distance dva puta je dovodio Hrvatsku u vodstvo.

Idemo u Beograd

A Španjolce je dokrajčio Fatović s još dva pogotka. Loren je s ukupno tri pogotka bio i najbolji strijelac utakmice, no najboljim igračem proglašen je Joković. Zasluženo, iako je to mogao biti i Bijač s 13 obrana, koji nas je spašavao i u najtežim trenucima.

- Očekivano teška utakmica. Španjolci su i protiv Srba i protiv nas dokazali svoju iznimnu moć. Svi će imati problema s njima. Presudila je na kraju naša individualna kvaliteta, ipak je imamo malo više - istaknuo je Bijač, a izbornik Tucak je prisnažio:

- Zahtjevna utakmica, nismo ušli kako treba, curile su nam kontre na početku. Bijač nas je u tim trenucima spašavao. No, s nekoliko postignutih pogodaka i obrana se stabilizirala. Ovom pobjedom ostvarili smo jedan od ciljeva, a to je plasman na završni turnir Svjetske lige u Beogradu. No, naš glavni cilj je zlato i u nedjelju s Mađarima idemo na pobjedu!

Mađari su u polufinalu u jednoj prevrtljivoj utakmici pobijedili Talijane s 12:11, postigavši pobjedonosni pogodak tek u posljednjim sekundama. Tucak, koji je na ovom natjecanju osigurao 11. izborničku medalju, uoči večerašnjeg finala naglasio je:

Svaka utakmica je nova knjiga

- Svaka utakmica je nova knjiga, neispričana i nepročitana. Mađari su odigrali fantastično protiv Italije, kolijevka su vaterpola, i ja ih iznimno cijenim. No, mi želimo obraniti naslov.

Igrači su sličnog razmišljanja, orni su za finalnu borbu.

- Teško mi je reći bi li nam više odgovarali Talijani, ovisi o tome kakav im je dan. S Mađarskom će također biti sve otvoreno, ipak su oni jedna od najboljih reprezentacija, ali igramo pred našom publikom i učinit ćemo sve da je još jednom razveselimo - napomenuo je naš kapetan Andro Bušlje.

Finalni dvoboj između Hrvatske i Mađarske na rasporedu je u elitnom terminu u 20.15 sati, a prije toga će se (u 18.30) u dvoboju za broncu (i posljednje mjesto koje vodi u Beograd) sučeliti Španjolska i Italija. U razigravanju za poredak od 5. do 8. mjesta Srbija je pobijedila Grčku sa 14:10.