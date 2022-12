Hrvat obranio jedanaesterac za polufinale Kupa Azerbajdžana

Poput Dominika Livakovića još jedan se hrvatski vratar ovih dana istaknuo obranjenim jedanaestercem. Pošlo je to za rukom Ivanu Brkiću (27), vrataru azerbajdžanskog Neftcija iz Bakua. U uzvratnoj utakmici četvrtfinala Kupa Azerbajdžana njegova je momčad najprije anulirala poraz iz prve utakmice sa Zirom (0:1) i u 90 minuta stigla do pobjede od 2:1. Igrali su se produžeci u kojima je domaćin došao do potrebnog vodstva od 3:1, ali je potom u 110. minuti utakmice dosuđen jedanaesterac za Ziru. Izvođač je bio tamnoputi Francuz Hamidou Keyta, ali je Brkić njegov udarac efektno obranio.

Njegov Neftci tako je ušao u polufinale gdje će mu suparnik biti Turan (trenutačno šesti u prvenstvu, Neftci je treći), a utakmice su na rasporedu 19. i 27. travnja. Neftci će opet biti domaćin u uzvratnom dvoboju.

- Neftci nije osvojio Kup već sedam godina i jako smo motivirani da taj post prekinemo ove sezone. Glavni favoriti Qarabag i Sabah su ispali, tako da mislim da imamo veliku šansu - kaže Ivan kojega u klubu iznimno cijene i vrlo je moguće da će mu na ljeto, kad mu istječe ugovor, ponuditi novi, znatno povoljniji. Uvjeti su dobri, infrastruktura daleko bolja od one koju imaju hrvatski klubovi.

Brkić je u dosadašnjoj karijeri nosio dres Istre, Cibalije, Imotskoga (na posudbi iz Lokomotive), Rige i Zrinjskoga, gdje je ostavio najbolji dojam. Bio je kapetan momčadi, proglašen je vratarom desetljeća u tom mostarskome klubu, a izabran je i za najboljeg vratara BiH Premijer lige. Od tadašnjeg izbornika BiH Roberta Prosinečkoga dobio je pretpoziv (Ivan je podrijetlom iz okolice Ljubije odakle je njegova obitelj protjerana u ratu, pa ima i bosansko-hercegovačko državljanstvo), ali za selekciju te zemlje nije nastupio.

Što je možda i dobro jer Brkićeve su ambicije ipak vezane uz reprezentaciju Hrvatske za koju je branio u uzrastima do 19 i 21 godinu. To je dijelom i utjecalo na njegov prijelaz iz Rige u Baku (osim što radi o financijski isplativijem ugovoru) jer je u letonskome prvaku njegov konkurent bio vratar letonske reprezentacije Roberts Ozols, pa je kao takav morao imati svoju kvotu utakmica. A prema vani je to moglo izgledati kao da Brkić nije standardan i pouzdan.

A to je ipak vratar koji je bio dugo na meti splitskog Hajduka i za kojega je Igor Pamić, bivši Istrin trener, izjavio da je novi Beara. Zbog atraktivnih obrana stasitog Karlovčanina (visok 196 cm), s adresom u Vojniću, koji je u dosadašnjoj karijeri skupio preko 200 prvoligaških i europskih utakmica.