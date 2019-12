Hrgović prvi put oči u oči sa Molinom: Ovo mi je najveća borba u karijeri

Filip Hrgović u srijedu se prvi put našao sučelice sa svojim najtežim protivnikom u dosadašnjem dijelu profesionalne karijere. Uoči subotnjeg međusobnog okršaja u arabijskom Dirijahu, hrvatski teškaš gledao se oči u oči sa čovjekom, Amerikancem Ericom Molinom (27-5, 19 KO), koji želi zaustaviti njegov uspon na profesionalnim rang-listama.

- On je trenirao osam tjedana, a ja sam dvanaest i to je dobro po mene. Sa svojim trenerom Pedrom Diazom u Miamiju sam trenirao osam tjedana kao nikad prije, a prije toga četiri tjedna u Zagrebu sa pomoćnim trenerom Yousefom Hassanom. Osjećam se jako dobro i potpuno sam spreman za dosad najveću borbu u karijeri. Hvala Matchroom Boxingu, Eddieu Hearnu, Team Sauelandu, Željku Karajici, Sky Sportsu i DAZN-u što su mi omogućili da budem dio ove velike priredbe - kazao je Hrgović (9-0, 7 KO) pred kojim je dvoboj s teškašem koji se dvaput borio za svjtski naslov i to protiv Wildera i Joshue.

- Kada krenete u profesionalnu karijeru s porazom onda je sudjelovanje na ovakvom spektaklu bonus. Ja sam onaj koji ne odustaje, ja to zovem umjetnošću vraćanja na scenu. Našao sam način kako da se održim, a tako će biti i u subotu - izjavio je Molina.

Ovaj meč dogovorili su Eddei Hearn i Hrgovićev matični promotor Nisse Sauerland koji je kazao:

- Najveći problem sa Filipom je pronaći teškaša koji se želi boriti s njim. Molina je u dobroj formi, no ja vjerujem da je Filip bolji teškaš.

Slično razmišlja i kopromotor Eddie Hearn:

- Hrgović je jedan od najboljih mlađih teškaša. Bio je sjajan amater i ima odličnu tehniku ali i sjajan tim iza sebe.

Kao što je poznato, Hrgović i Molina upriličit će svoj okršaj na priredbi čija će naslovna borba biti uzvrat Anthonyja Joshue i Andyja Ruiza. No, prije njih u ring će i Aleksandar Povjetkin protiv Michaela Huntera ali i Dillian Whyte protiv Mariusza Wacha.